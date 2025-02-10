Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 10 февраля
- Зеленский подтвердил встречу с вице-президентом США Вэнсом в Мюнхене. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время Мюнхенской конференции безопасности, а также анонсировал визиты представителей команды Дональда Трампа в Украину.
- "Вот и началось". Россию атаковали беспилотники, прилетело в Краснодар и область – видео. В ночь на 10 февраля беспилотники атаковали пять российских регионов и временно оккупированный Крым. В частности, дроны прилетели в Краснодар и область. В сети распространялись видео с мест.
- С 2014 года на Чонгаре было 1500 мин, а нужно было 200 000 – Наев. В 2014 году на мостах в Чонгаре установили чуть более 1500 мин, а для обороны нужно было около 200 000. Однако для их установления не было правовых оснований. Об этом сообщил бывший командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.
- Евросоюз пересмотрит программы зарубежной помощи после остановки USAID. Евросоюз пересмотрит свои расходы на внешнюю помощь после того, как Трамп объявил о замораживании программ Агентства США по международному развитию (USAID), сообщило агентство Bloomberg. Среди основных целей – обеспечение доступа к стратегическим ресурсам и сокращение притока мигрантов, говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство.
- Россиянин признался в убийстве украинских военных на реабилитации в Германии. Россиянин в суде признался в убийстве двух украинских военных, которые находились в Германии на восстановлении. Нападающий и двое военных знали друг друга с предыдущих встреч. В день нападения они выпивали вместе в местном баре, когда начали спорить о российском вторжении в Украину. Правоохранители отмечают, что подсудимый — крайний российский националист.
- Группа нардепов обвиняет Энергоатом в хищении 430 млн грн: написали заявление в НАБУ. Народный депутат IX созыва от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что вместе с другими нардепами собрал данные о хищении бюджетных средств в Энергоатоме и передал их Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ). По факту поданного заявления НАБУ открыло дело о растрате 430 млн грн на строительство новых атомных блоков.
- Комарницкого объявили в розыск. НАБУ считает, что он пытается сбежать из Украины. Один из фигурантов дела земельных махинаций в Киеве пытается покинуть территорию Украины, правоохранители принимают меры по его задержанию. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Впоследствии НАБУ объявило экс-депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого в розыск.
- Индекс WIG Ukraine в Варшаве вернулся на довоенный уровень: инвесторы ожидают мира. Индекс WIG Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) в конце прошлой недели вышел на довоенный уровень, подскочив за несколько дней почти на 25%. Рост украинского индекса отразился на акциях крупнейших польских компаний.
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