Вісім головних новин України та світу на 21:00 13 січня
- Зеленський запросив Фіцо до Києва. Президент Володимир Зеленський відповів на лист словацького прем'єра Роберта Фіцо та запросив його на зустріч до Києва. Напередодні політик запросив Зеленського зустрітися й обговорити суперечки, що виникли на тлі припинення транзиту російського газу через Україну. Прем'єр заявляв, що така зустріч може відбутися на території Словаччини неподалік кордону з Україною.
- Салліван – про зниження віку призову до 18 років: Рішення України, але це важливо. Радник з національної безпеки адміністрації президента США Джо Байдена Джейк Салліван вважає, що Україна сама має вирішувати, чи знижувати мобілізаційний вік до 18 років. Водночас він наголосив, що це питання є "вкрай важливим".
- Росія запустила 110 дронів: деталі про наслідки у Запоріжжі, на Київщині, Житомирщині та Сумщині. У ніч проти 13 січня Росія атакувала Україну 110 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами. Протиповітряна оборона збила 78 ворожих БпЛА, є пошкодження у кількох областях, повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України.
- "Блин, третий!" Під Воронеж прилетіли невідомі безпілотники – відео. В ніч проти 13 січня у Воронезькій області відбулася атака безпілотників. Про це повідомив губернатор Олександр Гусєв, також у мережі поширилися відео із загравою і вибухами.
- Україна отримала першу німецько-французьку новітню самохідну артустановку RCH 155. Німеччина передала Україні надсучасну самохідну артилерійську установку RCH 155, Берлін обіцяє ще 53 одиниці. Це озброєння призначене для забезпечення вогневої підтримки військ на великих відстанях із максимальною точністю та ефективністю. Заявлена дальність стрільби – до 54 км, у башті гаубиці можна перевозити до 30 снарядів. Завдяки максимальній автоматизації САУ екіпаж – лише дві людини.
- NYT: Учасник "Рашагейту" Манафорт заявив, що до нього зверталися "сторони з України". Колишній глава передвиборчого штабу Дональда Трампа у 2016 році Пол Манафорт, відомий як учасник скандалу "Рашагейт", шукає роботу за кордоном, зокрема в Україні, де, як стверджується, до нього звернулися "численні сторони". Про це пише американська газета The New York Times з посиланням на меморандум команди Манафорта.
- Донька Фаріон вимагає у підозрюваного у вбивстві 15 млн грн компенсації: обіцяє віддати на ЗСУ. Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа (Семчишин) вимагає виплатити 15 млн грн моральної шкоди від підозрюваного у вбивстві її матері В’ячеслава Зінченка. Вона заявила, що гроші будуть направлені на підтримку Сил оборони, зокрема військового підрозділу, де служив і загинув її чоловік Василь Особа.
- Мадуро на тлі заяв Трампа захотів вторгнутися у Пуерто-Рико та "звільнити" його від США. Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро під час закриття Міжнародного антифашистського фестивалю заявив про намір вторгнутися у Пуерто-Рико з бразильськими військами та "звільнити" його від США.
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