Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 13 января
- Зеленский пригласил Фицо в Киев. Президент Владимир Зеленский ответил на письмо словацкого премьера Роберта Фицо и пригласил его на встречу в Киев. Накануне политик пригласил Зеленского встретиться и обсудить споры, возникшие на фоне прекращения транзита российского газа через Украину. Премьер заявлял, что такая встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.
- Советник по национальной безопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан считает, что Украина сама должна решать, снижать ли мобилизационный возраст до 18 лет. В то же время он подчеркнул, что этот вопрос является "крайне важным".
- Россия запустила 110 дронов: детали о последствиях в Запорожье, Киевской, Житомирской и Сумской областях. В ночь на 13 января Россия атаковала Украину 110 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. Противовоздушная оборона сбила 78 вражеских БпЛА, есть повреждения в нескольких областях, сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.
- "Блин, третий!" Под Воронеж прилетели неизвестные беспилотники – видео. В ночь на 13 января в Воронежской области произошла атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев, также в сети распространились видео с заревом и взрывами.
- Украина получила первую немецко-французскую новейшую артустановку RCH 155. Германия передала Украине сверхсовременную артиллерийскую установку RCH 155, Берлин обещает еще 53 единицы. Это вооружение предназначено для обеспечения огневой поддержки войск на больших расстояниях с максимальной точностью и эффективностью. Заявленная дальность стрельбы — до 54 км, в башне гаубицы можно перевозить до 30 снарядов. Благодаря максимальной автоматизации САУ экипаж — всего два человека.
- NYT: Участник "Рашагейта" Манафорт заявил, что к нему обращались "стороны из Украины" Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, известный как участник скандала "Рашагейт", ищет работу за рубежом, в частности в Украине, где, как утверждается, к нему обратились "многочисленные стороны". Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на меморандум команды Манафорта.
- Дочь Фарион требует у подозреваемого в убийстве 15 млн грн компенсации: обещает отдать на ВСУ. Дочь погибшего языковеда Ирины Фарион София Особа (Семчишин) требует выплатить 15 млн грн морального ущерба от подозреваемого в убийстве ее матери Вячеслава Зинченко. Она заявила, что деньги будут направлены на поддержку Сил обороны, в частности военного подразделения, где служил и погиб ее муж Василий Особа.
- Мадуро на фоне заявлений Трампа захотел вторгнуться в Пуэрто-Рико и "освободить" его от США. Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро во время закрытия Международного антифашистского фестиваля заявил о намерении вторгнуться в Пуэрто-Рико с бразильскими войсками и "освободить" его от США.
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