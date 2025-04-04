12 головних новин України та світу на 21:00 4 квітня 2025 року
- Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: вбили 14 людей, зокрема шість дітей – фото. Увечері в п'ятницю, 4 квітня, росіяни завдали удару по місту Кривий Ріг. Через атаку загинули 14 осіб, зокрема шестеро дітей. Відомо про понад 30 поранених.
- Росія вдарила "шахедами" по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Київщині. Є загиблі та поранені – фото. У ніч проти 4 квітня Росія атакувала ударними безпілотниками Харків, Дніпро, Запоріжжя та Київщину. Скрізь є постраждалі та руйнування.
- Рубіо – про тактику затягування РФ: Трамп не братиме участі у нескінченних переговорах. Держсекретар США Марко Рубіо заявив у Брюсселі, що Вашингтон не зацікавлений у тому, щоб Росія затягувала війну проти України. За його словами, якщо Росія просто затягуватиме війну, Сполучені Штати переглянуть свою позицію.
- Рубіо: Ми за тижні дізнаємося, чи хоче Росія миру. За тижні США дізнаються, чи Росія готова закінчити повномасштабну війну проти України, заявив держсекретар Рубіо.
- Уряд Норвегії схвалив збільшення допомоги Україні до $8 млрд у 2025 році. У Норвегії затверджено збільшення допомоги Україні протягом поточного року, повідомив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг й очільник оборонного відомства країни Торе Оншуус Сандвік.
- Справа про провал оборони Харківщини: суд відпустив під домашній арешт полковника Лапіна. Суд змінив запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківської області – його відпустили під домашній арешт. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
- ГУР: У Мелітополі вибухнув "Тигр" з кадировцями, є загиблі – фото. У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 3 квітня було знищено бронемашину з кадировцями. Кілька ворожих солдатів загинули, повідомили в Головному управлінні розвідки.
- У лікарні помер депутат Федько, чия машина вибухнула у Дніпропетровській області. Очільник Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько, чия машина вибухнула вранці 4 квітня, помер у лікарні. Про це повідомили в партії "Пропозиція", членом якої він був.
- Китай вводить мито розміром 34% на всі товари зі США. Трамп назвав це помилкою. Митно-тарифна комісія Державної ради Китаю вирішила підвищити мита на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені Дональдом Трампом. Президент США назвав рішення Китаю помилкою.
- Маск та інші мільярдери втратили $208 млрд за день через нові мита Трампа – Bloomberg. У четвер 500 найбагатших людей світу втратили в сукупності $208 млрд через нові широкомасштабні торговельні мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом. Це спричинило різке падіння світових ринків і стало четвертим за масштабом денним обвалом у 13-річній історії Bloomberg Billionaires Index, пише Bloomberg.
- JPMorgan: Ймовірність світової рецесії після мит Трампа підскочила до 60%. Економісти JPMorgan попередили, що ризик глобальної рецесії зріс з 40% до 60% після оголошення президентом США нових імпортних мит, пише Business Insider.
- Politico: Мита Трампа загрожують виробництву ядерних субмарин, F-35 та іншої зброї в США. Нова тарифна політика Трампа загрожує не лише економіці США, а й оборонній промисловості країни. Про це повідомляє видання Politico.
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