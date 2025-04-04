12 главных новостей Украины и мира на 21:00 4 апреля 2025 года
- Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: убили 14 человек, в том числе шесть детей – фото. Вечером в пятницу, 4 апреля, россияне нанесли удар по городу Кривой Рог. Из-за атаки погибли 14 человек, в том числе шестеро детей. Известно о более 50 раненых.
- Россия ударила "шахедами" по Харькову, Днепру, Запорожью и Киевской области. Есть погибшие и раненые – фото. В ночь на 4 апреля Россия атаковала ударными беспилотниками Харьков, Днепр, Запорожье и Киевскую область. Везде есть пострадавшие и разрушения.
- Рубио – о тактике затягивания РФ: Трамп не будет участвовать в бесконечных переговорах. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в Брюсселе, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы Россия затягивала войну против Украины. По его словам, если Россия будет просто затягивать войну, Соединенные Штаты пересмотрят свою позицию.
- Рубио: Мы через неделю узнаем, хочет ли Россия мира. Через недели США узнают, готова ли Россия закончить полномасштабную войну против Украины, заявил госсекретарь Рубио.
- Правительство Норвегии одобрило увеличение помощи Украине до $8 млрд в 2025 году. В Норвегии утверждено увеличение помощи Украине в течение текущего года, сообщил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг и глава оборонного ведомства страны Торе Оншуус Сандвик.
- Дело о провале обороны Харьковской области: суд отпустил под домашний арест полковника Лапина. Суд изменил меру пресечения полковнику Илье Лапину по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области – его отпустили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
- ГУР: В Мелитополе взорвался "Тигр" с кадыровцами, есть погибшие – фото. Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 3 апреля была уничтожена бронемашина с кадыровцами. Несколько вражеских солдат погибли, сообщили в Главном управлении разведки.
- В больнице скончался депутат Федько, чья машина взорвалась в Днепропетровской области. Глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько, чья машина взорвалась утром 4 апреля, скончался в больнице. Об этом сообщили в партии "Пропозиція", членом которой он являлся.
- Китай вводит пошлину в размере 34% на все товары из США. Трамп назвал это ошибкой. Таможенно-тарифная комиссия Государственного совета Китая решила повысить пошлины на импортные товары, происходящие из США, в ответ на пошлины, введенные Дональдом Трампом. Президент США назвал решение Китая ошибкой.
- Маск и другие миллиардеры потеряли $208 млрд в день из-за новых пошлин Трампа – Bloomberg. В четверг 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $208 млрд из-за новых широкомасштабных торговых пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом. Это повлекло за собой резкое падение мировых рынков и стало четвертым по масштабу дневным обвалом в 13-летней истории Bloomberg Billionaires Index, пишет Bloomberg.
- JPMorgan: Вероятность мировой рецессии после пошлин Трампа подскочила до 60%. Экономисты JPMorgan предупредили, что риск глобальной рецессии вырос с 40% до 60% после оглашения президентом США новых импортных пошлин, пишет Business Insider.
- Politico: Пошлины Трампа угрожают производству ядерных субмарин, F-35 и другого оружия в США. Новая тарифная политика Трампа угрожает не только экономике США, но и оборонной промышленности страны. Об этом сообщает издание Politico.
Читайте также главные тексты дня:
Всех под землю. Как Финляндия построила систему убежищ и нужно ли это Украине
Как традиционные украшения становятся частью современного стиля: Оксана Борийчук о рынке этники
Аяваска: тренд Кремниевой долины или опасный эксперимент над психикой
От нуля до вершин: как селфмейд-предприниматели создали свои империи – десять историй успеха