Бізнесмен звинуватив Баканова і колишнього топгенерала СБУ. Правоохоронці відкрили справу
Національне антикорупційне бюро відкрило справу щодо можливої корупції колишніх топчиновників Служби безпеки України, підтвердили LIGA.net у відомстві. Раніше бізнесмен Сергій Ваганян заявив, що за сприяння платив відсоток зі свого доходу ексглаві СБУ Івану Баканову та колишньому генералу спецслужби Андрію Наумову.
"У НАБУ зареєстровано кримінальне провадження за фактами можливого отримання неправомірної вигоди колишніми високопосадовцями СБУ, інформація про що була поширена в медіа", – заявили в антикорупційному органі.
У відомстві додали, що наразі підозр немає.
Раніше, 17 січня, підприємець Ваганян заявив на Youtube-каналі колишнього народного депутата Борислава Берези, що був "частиною команди" Баканова й Наумова та СБУ, і "людиною, яка відігравала не другорядну роль".
З-поміж іншого, бізнесмен стверджує, що сплачував з експорту зерна, яким займався, певний відсоток цим посадовцям, а також іншим топчиновникам центрального апарату й обласних управлінь відомства.
За словами Ваганяна: "Спочатку ця подяка виражалась у купівлі меблів, автомобілів, броньованих автомобілів, якихось там дорогих прикрас для Наумова і Баканова. Потім ця вся історія переросла в конкретний відсоток доходів – там від 30%, навіть, до 50%".
Підприємець заявив, що за це йому пропонували те, що у нього "все буде безперешкодно проходити": починаючи від відвантаження товару – й закінчуючи відсутністю обшуків від органів контролю. Він зазначив, що "частково" цю обіцянку виконали.
Під час ефіру показали декілька фото. Ваганян стверджує, що на них Баканов, Наумов і привезені для них гроші:
Також бізнесмен підтвердив, що перебуває за межами України й готовий співпрацювати з антикорупційними відомствами. Баканов та Наумов не коментували заяви Ваганяна.
- Президент Зеленський усунув Баканова з посади у липні 2022-го, пояснивши це великою кількістю правоохоронців-зрадників, які перейшли на бік Москви після повномасштабного вторгнення. Наступного року ексглава СБУ став адвокатом у Полтавській області. У жовтні 2024-го Українська правда заявила, що на початку великої війни Баканов працевлаштував свого сина до СБУ, якою на той момент керував.
- До приходу в спецслужбу Баканов, зокрема, з 2013-го керував ТОВ Студія Квартал 95. У 2017-2019 був главою партії Слуга народу, під час виборів очолював штаб Зеленського.
- Наумов очолював головне управління внутрішньої безпеки СБУ. За даними проєкту "Схеми", він виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, і проти нього було порушено справу про держзраду. ДБР повідомляло медіа, що він міг збирати й передавати окупантам дані, що становлять службову таємницю, також і про системи безпеки зони відчуження Чорнобильської АЕС.
- Зеленський позбавив Наумова генеральського звання, назвавши його зрадником. ДБР вручало ексчиновнику підозри у незаконному збагаченні й підробленні документів. Наумов був двічі засуджений у Сербії за відмивання грошей, однак ця країна відмовилась екстрадувати його до України. Також колишній генерал оголошений у міжнародний розшук Інтерполом.
