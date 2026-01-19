Бизнесмен обвинил Баканова и бывшего топ-генерала СБУ. Правоохранители открыли дело
Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о возможной коррупции бывших топ-чиновников Службы безопасности Украины, подтвердили LIGA.net в ведомстве. Ранее бизнесмен Сергей Ваганян заявлял, что за содействие платил процент со своего дохода экс-главе СБУ Ивану Баканову и бывшему генералу спецслужбы Андрею Наумову.

"В НАБУ зарегистрировано уголовное производство по фактам возможного получения неправомерной выгоды бывшими высокопоставленными чиновниками СБУ, информация о чем была распространена в медиа", – заявили в антикоррупционном органе.

В ведомстве добавили, что пока подозрений нет.

Ранее, 17 января, предприниматель Ваганян заявил на Youtube-канале бывшего народного депутата Борислава Березы, что был "частью команды" Баканова, Наумова и СБУ, и "человеком, который играл не второстепенную роль".

Среди прочего, бизнесмен утверждает, что платил с экспорта зерна, которым занимался, определенный процент этим чиновникам, а также другим топ-функционерам центрального аппарата и областных управлений ведомства.

По словам Ваганяна: "Сначала эта благодарность выражалась в покупке мебели, автомобилей, бронированных автомобилей, каких-то там дорогих украшений для Наумова и Баканова. Потом эта вся история переросла в конкретный процент доходов – там от 30%, даже до 50%".

Предприниматель заявил, что за это ему предлагали то, что у него "все будет беспрепятственно проходить": начиная от отгрузки товара – и заканчивая отсутствием обысков от контролирующих органов. Он отметил, что "частично" это обещание выполнили.

Во время эфира показали несколько фото. Ваганян утверждает, что на них Баканов, Наумов и привезенные для них деньги:

Также бизнесмен подтвердил, что находится за пределами Украины и готов сотрудничать с антикоррупционными ведомствами. Баканов и Наумов не комментировали заявления Ваганяна.

  • Президент Зеленский отстранил Баканова с должности в июле 2022-го, объяснив это большим количеством правоохранителей-предателей, перешедших на сторону Москвы после полномасштабного вторжения. В следующем году экс-глава СБУ стал адвокатом в Полтавской области. В октябре 2024-го Украинская правда заявила, что в начале большой войны Баканов устроил своего сына на работу в СБУ, которой на тот момент руководил.
  • Наумов возглавлял главное управление внутренней безопасности СБУ. По данным проекта "Схемы", он выехал из Украины накануне полномасштабного вторжения, и против него было возбуждено дело о госизмене. ГБР сообщало медиа, что он мог собирать и передавать оккупантам данные, составляющие служебную тайну, в том числе о системах безопасности зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
  • Зеленский лишил Наумова генеральского звания, назвав его предателем. ГБР вручало экс-чиновнику подозрения в незаконном обогащении и подделке документов. Наумов был дважды судим в Сербии за отмывание денег, однако эта страна отказалась экстрадировать его в Украину. Также бывший генерал объявлен в розыск Интерполом.