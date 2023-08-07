Данілов про побоювання німців щодо Taurus: Нам є чим бити по Росії, власного виробництва
Україна має власні оборонні розробки для того, щоб завдавати ударів по території Росії, а західна далекобійна зброя потрібна Силам оборони для деокупації від росіян українських територій. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.
Коментуючи інформацію про нібито досягнутий консенсус у Німеччині щодо ракет Taurus для ЗСУ та озвучені раніше побоювання союзників щодо того, що Україна битиме західними далекобійними ракетами по території Росії, Данілов сказав: "Нам є чим бити по території Росії. Власного виробництва. А для того, щоб ми могли звільняти наші захоплені території, ми звертаємось до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли озброєнням для звільнення наших територій".
Він наголосив, що останнім часом Німеччина і Франція дещо змінили свою позицію і максимально співпрацюють з Україною, "розуміючи всю підступність РФ". У цьому контексті він нагадав про переворот у Нігері.
Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.
- За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.
- Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus, за прикладом Великої Британії та Франції.
- У партії Шольца сказали, що з ракетами Taurus буде як із танками Leopard – із запізненням.
- Сьогодні нардеп Чернєв заявив, що у Бундестазі нібито досягли згоди щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus.
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