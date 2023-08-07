Данілов про побоювання німців щодо Taurus: Нам є чим бити по Росії, власного виробництва

Україна має власні оборонні розробки для того, щоб завдавати ударів по території Росії, а західна далекобійна зброя потрібна Силам оборони для деокупації від росіян українських територій. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

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Коментуючи інформацію про нібито досягнутий консенсус у Німеччині щодо ракет Taurus для ЗСУ та озвучені раніше побоювання союзників щодо того, що Україна битиме західними далекобійними ракетами по території Росії, Данілов сказав: "Нам є чим бити по території Росії. Власного виробництва. А для того, щоб ми могли звільняти наші захоплені території, ми звертаємось до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли озброєнням для звільнення наших територій".

Він наголосив, що останнім часом Німеччина і Франція дещо змінили свою позицію і максимально співпрацюють з Україною, "розуміючи всю підступність РФ". У цьому контексті він нагадав про переворот у Нігері.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.



Більше про ці ракети LIGA.net писала . Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.Більше про ці ракетиписала тут

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus, за прикладом Великої Британії та Франції.

У партії Шольца сказали, що з ракетами Taurus буде як із танками Leopard – із запізненням.

Сьогодні нардеп Чернєв заявив, що у Бундестазі нібито досягли згоди щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus.

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