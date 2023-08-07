Данилов об опасениях немцев по Taurus: Нам есть чем бить по РФ, собственного производства
Украина имеет собственные оборонные разработки для того, чтобы наносить удары по территории России, а западное дальнобойное оружие нужно Силам обороны для деоккупации от россиян украинских территорий. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Комментируя информацию о якобы достигнутом консенсусе в Германии насчет ракет Taurus для ВСУ и озвученных ранее опасениях союзников относительно того, что Украина будет бить западными дальнобойными ракетами по территории России, Данилов сказал: "Нам есть чем бить по территории России. Собственного производства. А для того, чтобы мы могли освобождать наши захваченные территории, мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли вооружением для освобождения наших территорий".
Он подчеркнул, что в последнее время Германия и Франция несколько изменили свою позицию и максимально сотрудничают с Украиной, "понимая все коварство РФ". В этом контексте он напомнил о перевороте в Нигере.
Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
- По данным Минобороны Германии, Киев попросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
- В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.
- В партии Шольца сказали, что с ракетами Taurus будет как с танками Leopard – с опозданием.
- Сегодня нардеп Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.
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