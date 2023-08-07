Данилов об опасениях немцев по Taurus: Нам есть чем бить по РФ, собственного производства

Украина имеет собственные оборонные разработки для того, чтобы наносить удары по территории России, а западное дальнобойное оружие нужно Силам обороны для деоккупации от россиян украинских территорий. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Комментируя информацию о якобы достигнутом консенсусе в Германии насчет ракет Taurus для ВСУ и озвученных ранее опасениях союзников относительно того, что Украина будет бить западными дальнобойными ракетами по территории России, Данилов сказал: "Нам есть чем бить по территории России. Собственного производства. А для того, чтобы мы могли освобождать наши захваченные территории, мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли вооружением для освобождения наших территорий".

Он подчеркнул, что в последнее время Германия и Франция несколько изменили свою позицию и максимально сотрудничают с Украиной, "понимая все коварство РФ". В этом контексте он напомнил о перевороте в Нигере.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.



Больше об этих ракетах LIGA.net писала . Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.Больше об этих ракетахписала здесь

По данным Минобороны Германии, Киев попросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.

В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.

В партии Шольца сказали, что с ракетами Taurus будет как с танками Leopard – с опозданием.

Сегодня нардеп Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

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