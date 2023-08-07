UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов об опасениях немцев по Taurus: Нам есть чем бить по РФ, собственного производства

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 22:30
Данилов об опасениях немцев по Taurus: Нам есть чем бить по РФ, собственного производства - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Украина имеет собственные оборонные разработки для того, чтобы наносить удары по территории России, а западное дальнобойное оружие нужно Силам обороны для деоккупации от россиян украинских территорий. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Комментируя информацию о якобы достигнутом консенсусе в Германии насчет ракет Taurus для ВСУ и озвученных ранее опасениях союзников относительно того, что Украина будет бить западными дальнобойными ракетами по территории России, Данилов сказал: "Нам есть чем бить по территории России. Собственного производства. А для того, чтобы мы могли освобождать наши захваченные территории, мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли вооружением для освобождения наших территорий".

Он подчеркнул, что в последнее время Германия и Франция несколько изменили свою позицию и максимально сотрудничают с Украиной, "понимая все коварство РФ". В этом контексте он напомнил о перевороте в Нигере.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Больше об этих ракетах LIGA.net писала здесь.
  • По данным Минобороны Германии, Киев попросил поставки крылатых ракет Taurus еще 26 апреля. Однако министр обороны Писториус неоднократно исключал такую возможность.
  • В конце июля в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus по примеру Великобритании и Франции.
  • В партии Шольца сказали, что с ракетами Taurus будет как с танками Leopard – с опозданием.
  • Сегодня нардеп Чернев заявил, что в Бундестаге якобы достигли согласия по передаче Украине крылатых ракет Taurus.

Читайте также: Писториус против предоставления ВСУ дальнобойных ракет Taurus: не видит "срочной необходимости"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаАлексей Даниловдальнобойная ракетадальнобойное оружиеTaurus
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 