Десять головних новин України та світу на 22:00 9 травня

Звільнення Кубракова, удари по Башкирії та Краснодарському краю, три HIMARS від Німеччини та інші новини

Олександр Кубраков (Фото: Офіс президента)

1. Рада звільнила Кубракова з посади очільника Мінінфраструктури. Верховна Рада на засіданні 9 травня підтримала звільнення Олександра Кубракова з посади глави Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам експосадовець каже, що керівництво фракції Слуга народу й очільник уряду Денис Шмигаль із ним це рішення не обговорювали, на засідання профільного комітету його не запрошували (детальніше).

2. "Рекорд дальності у 1500 км". Нафтозавод окупантів у Башкирії атакував дрон СБУ – джерело. У четвер, 9 травня, дрон Служби безпеки України завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в Силах безпеки та оборони, а російські пабліки у соцмережах розповсюдили кадри з місця події (детальніше).

3. Росіяни заявили про нічну атаку на НПЗ у Краснодарському краї – відео. У ніч проти 9 травня російські пропагандистські Telegram-канали заявили про нібито атаку українських безпілотників на нафтопереробний завод у селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ, згодом це підтвердила місцева влада (детальніше).

4. Сили оборони не дають росіянам зайти у Красногорівку: речник ЗСУ надав уточнену інформацію. Російські окупанти поодинокими групами намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки Донецької області на бронетехніці. Таку уточнену інформацію на 9 травня надав LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин (детальніше).

5. Німеччина купить для України три HIMARS у США – міністр оборони. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що країна закупить у США три ракетні системи HIMARS для України. Вони мають надійти від Збройних сил Сполучених штатів та будуть доставлені в Україну (детальніше).

6. Офіційно. Залужний став послом України у Великій Британії. Президент Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом України у Великій Британії. Відповідний указ від 9 травня опубліковано на сайті Офісу президента (детальніше).

7. Рада збільшила штрафи за військові правопорушення – деталі. Верховна Рада на засіданні 9 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. Згідно з порівняльною таблицею законопроєкту, за порушення правил військового обліку встановлюватимуться відповідні штрафи (детальніше).

8. Дві ГЕС виведено з експлуатації після ударів 8 травня — Укргідроенерго. Компанія "Укргідроенерго" заявила про виведення з експлуатації двох гідроелектростанцій після ракетного удару 8 травня. Що це за електростанції, Укргідроенерго не вказує, але публічно повідомлялося, що Росія атакувала об'єкти генерації та передачі електроенергії у трьох областях, розташованих вздовж Дніпра: Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській (детальніше).

9. Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони. Президент Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. Раніше СБУ повідомила про затримання двох співробітників відомства, яких підозрюють у підготовці замахів на президента, начальника спецслужби та ГУР (детальніше).

10. Рада ухвалила відставку міністра аграрної політики Сольського. Верховна Рада у четвер, 9 травня, звільнила міністра аграрної політики Миколу Сольського, який 23 квітня отримав підозру від Національного антикорупційного бюро. Він не вважає себе винним, але все одно подав у відставку (детальніше).

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