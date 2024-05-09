Десять главных новостей Украины и мира на 22:00 9 мая

Увольнение Кубракова, удары по Башкирии и Краснодарскому краю, три HIMARS от Германии и другие новости

Александр Кубраков (Фото: Офис президента)

1. Рада уволила Кубракова с должности главы Мининфраструктуры. Верховная Рада на заседании 9 мая поддержала увольнение Александра Кубракова с должности главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. Сам экс-чиновник говорит, что руководство фракции Слуга народа и глава правительства Денис Шмыгаль с ним это решение не обсуждали, на заседание профильного комитета его не приглашали. (подробнее).

2. "Рекорд дальности в 1500 км". Нефтезавод оккупантов в Башкирии атаковал дрон СБУ – источник. В четверг, 9 мая, дрон Службы безопасности Украины нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны, а российские паблики в соцсетях распространили кадры с места происшествия (подробнее).

3. Россияне заявили о ночной атаке на НПЗ в Краснодарском крае – видео. В ночь на 9 мая российские пропагандистские Telegram-каналы заявили о якобы атаке украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ, впоследствии это подтвердили местные власти (подробнее).

4. Силы обороны не дают россиянам зайти в Красногоровку: представитель ВСУ предоставил уточненную информацию. Российские оккупанты одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки Донецкой области на бронетехнике. Такую уточненную информацию на 9 мая предоставил LIGA.net спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин (подробнее).

5. Германия купит для Украины три HIMARS в США – министр обороны. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что страна закупит у США три ракетных системы HIMARS для Украины. Они должны поступить от Вооруженных сил Соединенных штатов и будут доставлены в Украину (подробнее).

6. Официально. Залужный стал послом Украины в Великобритании. Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Соответствующий указ от 9 мая опубликован на сайте Офиса президента (подробнее).

7. Рада увеличила штрафы за военные правонарушения – детали. Верховная Рада на заседании 9 мая приняла во втором чтении законопроект №10379 об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Согласно сравнительной таблице законопроекта, за нарушение правил военного учета будут устанавливаться соответствующие штрафы (подробнее).

8. Две ГЭС выведены из эксплуатации после ударов 8 мая – Укргидроэнерго. Компания "Укргидроэнерго" заявила о выводе из эксплуатации двух гидроэлектростанций после ракетного удара 8 мая. Что это за электростанции, Укргидроэнерго не указывает, но публично сообщалось, что Россия атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в трех областях, расположенных вдоль Днепра: Запорожской, Кировоградской и Полтавской (подробнее).

9. Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны. Президент Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента. Ранее СБУ сообщила о задержании двух сотрудников ведомства, подозреваемых в подготовке покушений на президента, начальника спецслужбы и ГУР (подробнее).

10. Совет принял отставку министра аграрной политики Сольского. Верховная Рада в четверг, 9 мая, уволила министра аграрной политики Николая Сольского, который 23 апреля получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро. Он не считает себя виновным, но все равно подал в отставку (подробнее).

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