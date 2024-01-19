Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 19 січня

Справа Гринкевича, удари ГУР по Росії, затримання бізнесмена Мазепи, рекордні 17,5 млрд грн на оборонні споруди та інші новини

Ілюстративне фото: Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід"

1. Справа Гринкевича. Суд заарештував трьох фігурантів з правом на заставу в пів мільярда. Ввечері 18 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи для двох фігурантів "справи Гринкевича" про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних Сил України. Суд заарештував двох фігурантів із правом на внесення застави у розмірі пів мільярда гривень (500 001 528 грн) для кожного (детальніше).

2. Безпілотники ГУР атакували нафтобазу під Брянськом, цілі уражено – джерело. У Брянській області РФ зранку 19 січня пролунали вибухи, російське міністерство оборони відзвітувало про нібито збиття безпілотника. Водночас місцеві Telegram-канали поширили відео, на якому видно займання нафтобази, співрозмовник LIGA.net у спецслужбах заявив, що це наслідок успішної операції Головного управління розвідки (детальніше).

3. В ДБР розповіли деталі затримання бізнесмена Мазепи: фото, відео. У четвер, 18 січня, працівники Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції під час спроби виїзду за кордон затримали бізнесмена, інформує пресслужба ДБР. Джерела LIGA.net у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу (детальніше).

4. Дрони ГУР атакували Тамбовський пороховий завод. Росіяни показали наслідки – відео. Бійці Головного управління розвідки атакували Тамбовський пороховий завод, що в російському Котовську, заявив співрозмовник LIGA.net у розвідці. Російська пропаганда стверджувала, що руйнувань унаслідок атаки нібито немає, але згодом з'явилося відео з місця події (детальніше).

5. Мобілізація. Військкомати більше не надсилатимуть повістки зайвий раз — Міноборони. Територіальні центри комплектування (військкомати) більше не надсилатимуть повістки громадянам зайвий раз. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. За її словами, після ухвалення відповідного законопроєкту в Україні запускають електронний кабінет військовозобов'язаного, щоб була можливість актуалізувати дані громадян (детальніше).

6. FT написало про нібито плани масштабного наступу Росії влітку. У Буданова відреагували. Видання Financial Times з посиланням на нібито неназваних "українських силовиків" написало, що Росія може планувати новий масштабний наступ в Україні влітку 2024 року. В українській військовій розвідці заявили, що це не є оцінкою України (детальніше).

7. Удар по драмтеатру у Чернігові: у ракеті "Іскандер-К" знайшли чотири американські деталі – фото. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у російській крилатій ракеті 9М727 "Іскандер-К", якою 19 серпня 2023 року російська армія вдарила по драмтеатру в Чернігові, чотири деталі виробництва США. В агентстві зазначили, цю ракету виготовили не раніше березня 2023 року (детальніше).

8. Кабмін виділив рекордні 17,5 млрд грн на будівництво оборонних споруд. Уряд виділив 17,5 млрд грн на облаштування оборонних споруд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Кошти будуть скеровані на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання, систему невибухових загороджень (детальніше).

9. Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо погроз журналістові Ніколову. У Києві правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо перешкоджання роботі журналіста-розслідувача. Пресслужба Офісу генерального прокурора заявила, що наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення причетних осіб (детальніше).

Читайте тексти дня:

США, Британія та Європарламент. Вибори, за якими варто слідкувати у 2024 році

Дипфейки політиків за $24 на місяць. Як штучний інтелект може зірвати чесні вибори у світі

Плахта, ладунка та крайка. Як українські бренди відроджують традиційний одяг

Чому OpenAI відкрила ChatGPT для військових. Головне з інтервʼю Сема Альтмана в Давосі

Цифровізація як попкультура та співпраця з техногігантами. Головне з виступів Федорова у Давосі