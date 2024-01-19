Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 января

Дело Гринкевича, удары ГУР по России, задержание бизнесмена Мазепы, рекордные 17,5 млрд грн на оборонные сооружения и другие новости

Иллюстративное фото: Региональное управление Сил территориальной обороны "Запад"

1. Дело Гринкевича. Суд арестовал трех фигурантов с правом на залог в полмиллиарда. Вечером 18 января Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения для двух фигурантов "дела Гринкевича" о сделках с закупками одежды и белья для Вооруженных Сил Украины. Суд арестовал двух фигурантов с правом на внесение залога в размере полумиллиарда гривен (500 001 528 грн) для каждого (подробнее).

2. Беспилотники ГУР атаковали нефтебазу под Брянском, цели поражены – источник. В Брянской области РФ утром 19 января прогремели взрывы, российское министерство обороны отчиталось о якобы сбитом беспилотнике. В то же время местные Telegram-каналы распространили видео, на котором видно возгорание нефтебазы, собеседник LIGA.net в спецслужбах заявил, что это следствие успешной операции Главного управления разведки (подробнее).

3. В ГБР рассказали детали задержания бизнесмена Мазепы: фото, видео. В четверг, 18 января, сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции при попытке выезда за границу задержали бизнесмена, сообщает пресс-служба ГБР. Источники LIGA.net в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о владельце инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе (подробнее).

4. Дроны ГУР атаковали Тамбовский пороховой завод. Россияне показали последствия – видео. Бойцы Главного управления разведки атаковали Тамбовский пороховой завод в российском Котовске, заявил собеседник LIGA.net в разведке. Российская пропаганда утверждала, что разрушений в результате атаки якобы нет, но впоследствии появилось видео с места происшествия (подробнее).

5. Мобилизация. Военнослужащие больше не будут посылать повестки лишний раз — Минобороны. Территориальные центры комплектования (военнослужащие) больше не будут посылать повестки гражданам лишний раз. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. По ее словам, после принятия соответствующего законопроекта в Украине запускают электронный кабинет военнообязанного, чтобы была возможность актуализировать данные граждан (подробнее).

6. FT написало о якобы планах масштабного наступления России летом. В Буданове отреагировали. Издание Financial Times со ссылкой на якобы неназванных "украинских силовиков" написало, что Россия может планировать новое масштабное наступление в Украине летом 2024 года. В украинской военной разведке заявили, что это не оценка Украины (подробнее).

7. Удар по драмтеатру в Чернигове: в ракете "Искандер-К" нашли четыре американские детали – фото. Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило в российской крылатой ракете 9М727 "Искандер-К", которой 19 августа 2023 года российская армия ударила по драмтеатру в Чернигове четыре детали производства США. В агентстве отметили, эта ракета была изготовлена не ранее марта 2023 года (подробнее).

8. Кабмин выделил рекордные 17,5 млрд грн на строительство оборонных сооружений. Правительство выделило 17,5 млрд грн на обустройство оборонительных сооружений, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Денежные средства будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование, систему невзрывных заграждений (подробнее).

9. Прокуратура начала уголовное производство по угрозам журналисту Николову. В Киеве правоохранители начали досудебное расследование по препятствованию работе журналиста-расследователя. Пресс-служба Офиса генерального прокурора заявила, что в настоящее время принимаются меры, направленные на установление причастных лиц (подробнее).

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