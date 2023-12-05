Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 5 грудня

Удар по нафтовому терміналу росіян у Феодосії, а також по стоянці гелікоптерів окупантів у Криму, нові ціни УЗ на міжнародні маршрути й інші новини

Феодосія (Фото - ресурс окупантів)

1. Білий дім: США припинять постачати зброю Україні, якщо закінчаться гроші. Це буде перемогою Путіна. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що його країна не зможе постачати зброю Україні без нового пакета допомоги від Конгресу (детальніше).

2. Росія вдарила по Україні "шахедами" та ракетами С-300. Зафіксовано 13 прильотів — деталі. Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами С-300 у ніч проти 5 грудня. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах (детальніше).

3. Кордон України зі Словаччиною розблоковано. 4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", завершилися, повідомили прикордонники (детальніше).

4. Макрон переконуватиме Орбана щодо України та ЄС – Politico. Президент Франції Емманюель Макрон запросив угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана на зустріч у Парижі наприкінці цього тижня для спільного пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС, повідомило видання (детальніше).

5. Виїзд нардепа від ОПЗЖ за кордон: розслідується службове підроблення. Генеральна прокуратура повідомила, що почала досудове розслідування за фактом вчинення чинним народним депутатом службового підроблення. Вчора Схеми опублікували матеріал про те, що нардеп від ОПЗЖ Віталій Борт пробув у "триденних" відрядженнях в Угорщині два місяці (детальніше).

6. Шарль Мішель перервав візит до Китаю, щоб переконати Орбана зняти заперечення щодо України. Президент Європейської ради Шарль Мішель перервав візит до Китаю через те, що позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана загрожує зірвати саміт лідерів Євросоюзу (детальніше).

7. СБУ атакувала дронами стоянку гелікоптерів і техніку окупантів у Криму – джерело. Вранці 5 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив про атаку безпілотників Служби безпеки України на низку військових об'єктів окупантів (детальніше).

8. Ранкові вибухи у Феодосії. СБУ та ГУР вдарили по нафтовому терміналу росіян – джерело. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що дрони СБУ та ГУР вдарили по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії, який використовували окупаційні війська. Епізод стався зранку 5 грудня (детальніше).

9. УЗ підвищує ціни на міжнародні маршрути. На рейсі до Варшави – на 72%. Укрзалізниця з 10 грудня зменшує знижки на міжнародні рейси. Нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів (детальніше).

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