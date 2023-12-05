Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 декабря

Удар по нефтяному терминалу РФ в Феодосии, а также по стоянке вертолетов оккупантов в Крыму, новые цены УЗ на международные маршруты и другие новости

Феодосия (Фото - ресурс оккупантов)

1. Белый дом: США прекратят снабжать оружием Украину, если закончатся деньги. Это будет победой Путина. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что его страна не сможет поставлять оружие Украине без нового пакета помощи от Конгресса (подробнее).

2. Россия ударила по Украине "шахедами" и ракетами С-300. Зафиксировано 13 прилетов – детали. Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300 в ночь на 5 декабря. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах (подробнее).

3. Граница Украины со Словакией разблокирована. 4 декабря в 22:00 действия участников акции, блокировавших движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", завершились, сообщили пограничники (подробнее).

4. Макрон будет убеждать Орбана в отношении Украины и ЕС – Politico. Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил венгерского премьер-министра Виктора Орбана на встречу в Париже в конце этой недели для совместного поиска компромисса по началу переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, сообщило издание (подробнее).

5. Выезд нардепа от ОПЗЖ за границу: расследуется служебный подлог. Генеральная прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование по факту совершения действующим народным депутатом служебного подлога. Вчера Схемы опубликовали материал о том, что нардеп от ОПЗЖ Виталий Борт пробыл в "трехдневных" командировках в Венгрии два месяца (подробнее).

6. Шарль Мишель прервал визит в Китай, чтобы убедить Орбана снять возражения насчет Украины. Президент Европейского совета Шарль Мишель прервал визит в Китай из-за того, что позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана грозит сорвать саммит лидеров Евросоюза (подробнее).

7. СБУ атаковала дронами стоянку вертолетов и технику оккупантов в Крыму – источник. Утром 5 декабря во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил об атаке беспилотников Службы безопасности Украины на ряд военных объектов оккупантов (подробнее).

8. Утренние взрывы в Феодосии. СБУ и ГУР ударили по нефтяному терминалу россиян – источник. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что дроны СБУ и ГУР ударили по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который использовали оккупационные войска. Эпизод произошел утром 5 декабря (подробнее).

9. УЗ увеличивает цены на международные маршруты. На рейсе в Варшаву – на 72%. Укрзалізниця с 10 декабря уменьшает скидки на международные рейсы. Новые тарифы начнут действовать с введением нового графика движения пассажирских поездов (подробнее).

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