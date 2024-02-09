Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 9 лютого

Сирський озвучив пріоритети, удари СБУ по нафтопереробних заводах у РФ, Залужний та Буданов отримали зірки Героя України та інші новини

Фото: Сухопутні війська

1. Сирський озвучив пріоритети на посаді головкома ЗСУ: Життя бійців, БпЛА, зброя, штаби, логістика. Новий головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський озвучив пріоритети на новій посаді. За його словами, перед ЗСУ стоять нові завдання — йдеться про чітке та детальне планування всіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань та частин з урахуванням потреб фронту в сучасній західній зброї (детальніше).

2. СБУ вдарила дронами по двох НПЗ у Краснодарському краї — деталі наслідків атаки та фото. У ніч проти 9 лютого в російському Краснодарському краї Служба безпеки України вдарила безпілотниками по двох нафтопереробних заводах — Ільському та Афіпському. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у силовому блоці (детальніше).

3. Зеленський вручив Залужному та Буданову зірки Героя України — відео з нагородження. Президент Володимир Зеленський вручив зірки Героя України колишньому головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному та начальнику військової розвідки Кирилу Буданову. На початку церемонії Зеленський передав нагороди сім'ям загиблих українських воїнів (детальніше).

4. Мобілізація. В Україні дозволили цілодобову роботу ТЦК — список повноважень. Кабінет міністрів надав територіальним центрам комплектування (військкоматам) право здійснювати низку своїх повноважень цілодобово. Зокрема, рішення передбачає, що під час мобілізації чи воєнного стану військкомати отримують право цілодобово розглядати справи про адміністративні порушення та накладати штрафи (детальніше).

5. Україна отримає ще 10 пускових установок NASAMS та чотири центри управління вогнем. Норвегія збирається передати Україні ще 10 пускових установок системи протиповітряної оборони NASAMS та чотири центри управління вогнем, повідомляє Міноборони країни. Відомство заявляє, що уряд країни пропонує замовити нові системи компанії Kongsberg Defense and Aerospace (детальніше).

6. Фінляндія відправляє допомогу ЗСУ на 190 млн та хоче пустити в дію свої "ноу-хау" для підтримки. Фінляндія оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. Це вже 22-й вантаж оборонної допомоги від Фінляндії. Загальна вартість наданої країною допомоги від початку повномасштабного вторгнення РФ – 1,8 млрд євро (детальніше).

7. Авдіївка. ЗСУ визнали – бої вже у міськзабудові. Але з’являються нові позиції й свіжі сили. Ситуація в районі Авдіївки є складною, але контрольованою. Росіяни збільшують кількість артобстрілів та надалі активізують наступальні, штурмові дії з північного і південного флангів, а бої вже сягнули міської забудови. Однак підрозділи ЗСУ і далі стримують противника та вживають заходів для зміцнення оборони, повідомили LIGA.net в ОСУВ "Таврія" (детальніше).

8. Росіяни вдарили по Сумщині сімома авіабомбами: є загиблі, поранені та руйнування – фото. Російські загарбники вдарили сімома авіабомбами по прикордонних громадах у Сумській області – загинуло троє осіб, є поранені. Також через атаку окупантів пошкоджено приватні житлові будинки, територію фермерського господарства, складське приміщення (детальніше).

9. Польські протестувальники вперше почали заважати залізничним перевезенням з України. Польські фермери, які в п'ятницю, 9 лютого, розпочали загальнонаціональний страйк, збираються заважати залізничним перевезенням агропродукції з України. Вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень (детальніше).

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