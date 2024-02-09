Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 9 февраля

Сырский озвучил приоритеты, удары СБУ по нефтеперерабатывающим заводам в РФ, Залужный и Буданов получили звезды Героя Украины и другие новости

Фото: Сухопутные войска

1. Сырский озвучил приоритеты на должности главкома ВСУ: Жизнь бойцов, БПЛА, оружие, штабы, логистика. Новый главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский озвучил приоритеты на новой должности. По его словам, перед ВСУ стоят новые задачи — речь идет о четком и детальном планировании всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в современном западном оружии (подробнее).

2. СБУ ударила дронами по двум НПЗ в Краснодарском крае – детали последствий атаки и фото. В ночь на 9 февраля в российском Краснодарском крае Служба безопасности Украины ударила беспилотниками по двум нефтеперерабатывающим заводам — Ильскому и Афипскому. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовом блоке (подробнее).

3. Зеленский вручил Залужному и Буданову звезды Героя Украины – видео с награждения. Президент Владимир Зеленский вручил звезды Героя Украины бывшему главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному и начальнику военной разведки Кириллу Буданову. В начале церемонии Зеленский передал награды семьям погибших украинских воинов (подробнее).

4. Мобилизация. В Украине разрешили круглосуточную работу ТЦК – список полномочий. Кабинет министров предоставил территориальным центрам комплектования (военкоматам) право осуществлять ряд своих полномочий круглосуточно. В частности, решение предусматривает, что во время мобилизации или военного положения военкоматы получают право круглосуточно рассматривать дела об административных нарушениях и налагать штрафы (подробнее).

5. Украина получит еще 10 пусковых установок NASAMS и четыре центра управления огнем. Норвегия намерена передать Украине еще 10 пусковых установок системы противовоздушной обороны NASAMS и четыре центра управления огнем, сообщает Минобороны страны. Ведомство заявляет, что правительство страны предлагает заказать новые системы компании Kongsberg Defense and Aerospace (подробнее).

6. Финляндия отправляет помощь ВСУ на 190 млн и хочет применить свои "ноу-хау" для поддержки. Финляндия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Это уже 22-й груз оборонной помощи от Финляндии. Общая стоимость предоставленной страной помощи с начала полномасштабного вторжения РФ – 1,8 млрд евро (подробнее).

7. Авдеевка. ВСУ признали – бои уже в горзастройке. Но появляются новые позиции и свежие силы. Ситуация в районе Авдеевки сложная, но контролируемая. Россияне увеличивают количество артобстрелов и в дальнейшем активизируют наступательные, штурмовые действия с северного и южного флангов, а бои уже достигли городской застройки. Однако подразделения ВСУ и дальше сдерживают противника и принимают меры по укреплению обороны, сообщили LIGA.net в ОСГВ "Таврия" (подробнее).

8. Россияне ударили по Сумщине семью авиабомбами: есть погибшие, раненые и разрушения – фото. Российские захватчики ударили семью авиабомбами по приграничным общинам в Сумской области – погибли три человека, есть раненые. Также из-за атаки оккупантов повреждены частные жилые дома, территория фермерского хозяйства, складское помещение (подробнее).

9. Польские протестующие впервые начали мешать железнодорожным перевозкам из Украины. Польские фермеры, которые в пятницу, 9 февраля, начали общенациональную забастовку, собираются мешать железнодорожным перевозкам агропродукции из Украины. Грузы других категорий будут перемещаться без ограничений (подробнее).

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