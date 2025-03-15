Дев'ять головних новин України та світу на 23:00 15 березня
- Росія вдарила по Україні "Іскандерами" та майже 180 дронами. Є пожежі та руйнування – фото. Ввечері 14 березня та в ніч на 15 березня Росія атакувала Україну 178 дронами різних типів та двома ракетами "Іскандер". Силам протиповітряної оборони вдалося збити 130 БпЛА, в кількох регіонах є руйнування, повідомили в Повітряних силах.
- Росія вдарила "шахедами" по п'ятиповерхівці та двох приватних будинках у Чернігові. Росіяни поцілили "шахедом" по п'ятиповерхівці у Чернігові, інший безпілотник пошкодив два приватні будинки.
- Зеленський: Україна випробувала ракету "Довгий Нептун", є удар на відстані 1000 км. Україна успішно застосувала нову ракету власного виробництва "Довгий Нептун". Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
- "Він добре їх знає". Трамп призначив Келлога спецпредставником в Україні. Президент США Дональд Трамп призначив Кіта Келлога спеціальним посланцем в Україні. Посадовець працюватиме безпосередньо з президентом Зеленським та керівництвом України, зазначив Трамп.
- У Волгограді, ймовірно, дрони атакували НПЗ. Губернатор заявив про "пожежу очерету". У ніч на 15 березня у Волгоградській області, ймовірно, дрони атакували нафтопереробний завод. У мережі публікують кадри пожежі, а губернатор заявив про "загоряння очерету".
- Зеленський: Росія накопичує сили на кордоні, хоче завдати удару по Сумській області. Росія накопичує сили на східному кордоні України, це свідчить про те, що ворог готується завдати удару по Сумській області. Про це повідомив президент Зеленський після доповіді головкома Олександра Сирського.
- В України постійний великий дефіцит ракет SAMP-T, потрібні ліцензії на виробництво ППО – Зеленський. Голова держави заявив, що є "постійний великий дефіцит" ракет для систем протиповітряної оборони SAMP-T італо-французького виробництва.
- Стармер: Щоб Путін пішов на перемир'я, союзники посилюватимуть обмеження економіки РФ. Близько 25 партнерів погодилися надалі посилювати обмеження на російську економіку, щоб змусити диктатора Володимира Путіна сісти за стіл перемовин для забезпечення перемир'я у війні проти України. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
- Зеленський затвердив українську делегацію для роботи з партнерами зі встановлення миру. Зеленський підписав розпорядження про делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами, аби забезпечити перемовний процес щодо досягнення справедливого миру. Групу очолив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
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