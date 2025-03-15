Девять главных новостей Украины и мира на 23:00 15 марта
- Россия ударила по Украине "Искандерами" и около 180 дронами. Есть пожары и разрушения – фото. Вечером 14 марта и в ночь на 15 марта Россия атаковала Украину 178 дронами разных типов и двумя ракетами "Искандер". Силам противовоздушной обороны удалось сбить 130 БпЛА, в ряде регионов есть разрушения, сообщили в Воздушных силах.
- Россия ударила "шахедами" по пятиэтажке и двум частным домам в Чернигове. Россияне попали "шахедом" по пятиэтажке в Чернигове, другой беспилотник повредил два частных дома.
- Зеленский: Украина испытала ракету "Длинный Нептун", есть удар на расстоянии 1000 км. Украина успешно применила новую ракету собственного производства "Длинный Нептун". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
- "Он хорошо их знает". Трамп назначил Келлога спецпредставителем в Украине. Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным посланником в Украине. Чиновник будет работать непосредственно с президентом Зеленским и руководством Украины, отметил Трамп.
- В Волгограде, вероятно, дроны атаковали НПЗ. Губернатор заявил о "пожаре камыша". В ночь на 15 марта в Волгоградской области, вероятно, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. В сети публикуют кадры пожара, а губернатор заявил о "возгорании камыша".
- Зеленский: Россия накапливает силы на границе, хочет нанести удар по Сумской области. Россия накапливает силы на восточной границе Украины, это свидетельствует о том, что враг готовится нанести удар по Сумской области. Об этом сообщил президент Зеленский после доклада главкома Александра Сырского.
- У Украины постоянный большой дефицит ракет SAMP-T, требуются лицензии на производство ПВО – Зеленский. Глава государства заявил, что есть "постоянный большой дефицит" ракет для систем противовоздушной обороны SAMP-T итало-французского производства.
- Стармер: Чтобы Путин пошел на перемирие, союзники будут усиливать ограничения экономики РФ. Около 25 партнеров согласились и дальше усиливать ограничения на российскую экономику, чтобы заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров для обеспечения перемирия в войне против Украины. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
- Зеленский утвердил украинскую делегацию для работы с партнерами по установлению мира. Зеленский подписал распоряжение о делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами, чтобы обеспечить переговорный процесс по достижению справедливого мира. Группу возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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