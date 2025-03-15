Девять главных новостей Украины и мира на 23:00 15 марта
Последствия российского удара по Чернигову 15 марта 2025 (Фото: Фото: Telegram Дмитрия Брижинского)
  1. Россия ударила по Украине "Искандерами" и около 180 дронами. Есть пожары и разрушения – фото. Вечером 14 марта и в ночь на 15 марта Россия атаковала Украину 178 дронами разных типов и двумя ракетами "Искандер". Силам противовоздушной обороны удалось сбить 130 БпЛА, в ряде регионов есть разрушения, сообщили в Воздушных силах.
  2. Россия ударила "шахедами" по пятиэтажке и двум частным домам в Чернигове. Россияне попали "шахедом" по пятиэтажке в Чернигове, другой беспилотник повредил два частных дома.
  3. Зеленский: Украина испытала ракету "Длинный Нептун", есть удар на расстоянии 1000 км. Украина успешно применила новую ракету собственного производства "Длинный Нептун". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
  4. "Он хорошо их знает". Трамп назначил Келлога спецпредставителем в Украине. Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога специальным посланником в Украине. Чиновник будет работать непосредственно с президентом Зеленским и руководством Украины, отметил Трамп.
  5. В Волгограде, вероятно, дроны атаковали НПЗ. Губернатор заявил о "пожаре камыша". В ночь на 15 марта в Волгоградской области, вероятно, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. В сети публикуют кадры пожара, а губернатор заявил о "возгорании камыша".
  6. Зеленский: Россия накапливает силы на границе, хочет нанести удар по Сумской области. Россия накапливает силы на восточной границе Украины, это свидетельствует о том, что враг готовится нанести удар по Сумской области. Об этом сообщил президент Зеленский после доклада главкома Александра Сырского.
  7. У Украины постоянный большой дефицит ракет SAMP-T, требуются лицензии на производство ПВО – Зеленский. Глава государства заявил, что есть "постоянный большой дефицит" ракет для систем противовоздушной обороны SAMP-T итало-французского производства.
  8. Стармер: Чтобы Путин пошел на перемирие, союзники будут усиливать ограничения экономики РФ. Около 25 партнеров согласились и дальше усиливать ограничения на российскую экономику, чтобы заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров для обеспечения перемирия в войне против Украины. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
  9. Зеленский утвердил украинскую делегацию для работы с партнерами по установлению мира. Зеленский подписал распоряжение о делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами, чтобы обеспечить переговорный процесс по достижению справедливого мира. Группу возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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