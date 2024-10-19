Ексглава ЦРУ пояснив, чому Путін обрав для нападу Грузію, Сирію та Україну

Леон Панетта вважає, що Путін "не заплатив достатню ціну" за свої дії, що дало йому хибний меседж про НАТО і США

Президент США Барак Обама і міністр оборони Леон Панетта у Білому домі, 28 листопада 2012 року (Фото: EPA/T.J. Kirkpatrick / POOL)

Російський диктатор Володимир Путін нападає лише на ті країни, які вважає слабкими, а також коли відчуває слабкість Заходу. Про це в інтерв`ю LIGA.net сказав колишній глава ЦРУ у 2009-2011 роках Леон Панетта.

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"Одна з рис Путіна – діє, якщо відчуває слабкість. Коли побачив нагоду, що може захопити Крим, скористався. Не заплатив достатню ціну, що дало хибний меседж про США і НАТО. Також вдерся до Грузії, Сирії", – зазначив ексглава ЦРУ.

За словами Панетти, адміністрація президента США Барака Обами, в якій він очолював ЦРУ та міністерство оборони, була занепокоєна окупацією Росією Криму, і це стало "тривожним дзвінком для пробудження", і Вашингтон доклав чимало зусиль, щоб відновити відносини з Москвою.

"Ми тоді не змогли припустити, що Росія не хоче грати за міжнародними правилами. Помилилися – вона грає за російськими. Це означає, що ми ніколи не мали б довіряти росіянам, коли йдеться про те, що збираються зробити задля відновлення СРСР", – сказав Панетта.