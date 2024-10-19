Экс-глава ЦРУ объяснил, почему Путин избрал для нападения Грузию, Сирию и Украину
Российский диктатор Владимир Путин нападает только на страны, которые считает слабыми, а также когда чувствует слабость Запада. Об этом в интервью LIGA.net сказал бывший глава ЦРУ в 2009-2011 годах Леон Панетта.
"Одна из черт Путина – действует, если испытывает слабость. Когда увидел возможность, что может захватить Крым, воспользовался. Не заплатил достаточную цену, что дало ему ложный месседж о США и НАТО. Также ворвался в Грузию, Сирию", – отметил экс-глава ЦРУ.
По словам Панетты, администрация президента США Барака Обамы, в которой он возглавлял ЦРУ и министерство обороны, была обеспокоена оккупацией Россией Крыма, и это стало "тревожным звонком для пробуждения", и Вашингтон приложил немало усилий, чтобы возобновить отношения с Москвой.
"Мы тогда не смогли предположить, что Россия не хочет играть по международным правилам. Ошиблись – она играет по русским. Это значит, что мы никогда не должны были доверять россиянам, когда речь идет о том, что собираются сделать для восстановления СССР", – сказал Панетта.
- 18 октября саммит Европейского совета объявил о фактической приостановке вступления Грузии в ЕС. В Брюсселе выразили серьезную обеспокоенность по поводу действий грузинского правительства – в частности на фоне принятия аналогичного к российскому закона об "иноагентах".