Фон дер Ляєн після атаки РФ по Києву: Путін має сісти за стіл переговорів

Глава Єврокомісії наголосила, що необхідно забезпечити справедливий і тривалий мир для України з надійними гарантіями безпеки

Наслідки атаки РФ по Києву 28 серпня (Фото: ДСНС)

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з президентом Володимиром Зеленським і керівником США Дональдом Трампом після масованої атаки Росії на Київ, жертвами якої стали 18 людей. Вона заявила, що російський диктатор Володимир Путін має сісти за стіл переговорів.

"Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза", – заявила очільниця Єврокомісії.

Вона підкреслила, що Європа повністю відіграє свою роль у цьому контексті.

"Наприклад, наш оборонний інструмент SAFE буде важливим для зміцнення хоробрих Збройних Сил України", – резюмувала Фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з главою Єврокомісії дипломатичну роботу для зупинення російської агресії та гарантування справжньої безпеки.

"Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього. Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами", – написав український лідер.

Він також зазначив, що вони обговорили євроінтеграційний шлях, одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови.