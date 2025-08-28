Фон дер Ляйен после атаки РФ по Киеву: Путин должен сесть за стол переговоров

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что необходимо обеспечить справедливый и длительный мир для Украины с надежными гарантиями безопасности

Последствия атаки РФ по Киеву 28 августа (Фото: ГСЧС)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела беседу с президентом Владимиром Зеленским и руководителем США Дональдом Трампом после массированной атаки России на Киев, жертвами которой стали 18 человек. Она заявила, что российский диктатор Владимир Путин должен сесть за стол переговоров.

"Мы должны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза", – заявила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что Европа полностью играет свою роль в этом контексте.

"Например, наш оборонный инструмент SAFE будет важным для укрепления храбрых Вооруженных Сил Украины", – резюмировала Фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Еврокомиссии дипломатическую работу для остановки российской агрессии и обеспечения настоящей безопасности.

"Сейчас много работы на разных уровнях именно ради этого. Но пока Россия не сделает реальных шагов к миру, давление на нее должно усиливаться. Урсула рассказала о подготовке 19-го пакета санкций Европейского Союза и координации с другими партнерами", – написал украинский лидер.

Он также отметил, что они обсудили евроинтеграционный путь, одновременное открытие переговорного кластера для Украины и Молдовы.