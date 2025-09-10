Фон дер Ляєн про "шахеди" в Польщі: Послання Путіна зрозуміле, потрібно більше тиску на РФ

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія здійснила безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі понад десятьма дронами й закликала до більшого тиску на диктатора Володимира Путіна. Про це вона повідомила під час виступу в Європейському парламенті.

Фон дер Ляєн наголосила, що останні дії Росії свідчать про відмову Кремля вести справжню дипломатію, включно з відмовою Путіна зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.

За її словами, минулого тижня Росія здійснила найбільшу атаку дронами та балістичними ракетами за весь час війни, а напередодні – атаку на село в Донецькій області, де загинули понад 20 людей, що стояли в черзі за пенсіями.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що атака на повітряний простір Польщі – безпрецедентний випадок, який вимагає чіткої відповіді Європи.

"Європа стоїть у повній солідарності з Польщею. Послання Путіна зрозуміле, і наша відповідь теж має бути зрозумілою – більше тиску на Росію, більше підтримки Україні", – підсумувала Фон дер Ляєн.