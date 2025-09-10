Фон дер Ляєн про "шахеди" в Польщі: Послання Путіна зрозуміле, потрібно більше тиску на РФ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія здійснила безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі понад десятьма дронами й закликала до більшого тиску на диктатора Володимира Путіна. Про це вона повідомила під час виступу в Європейському парламенті.
Фон дер Ляєн наголосила, що останні дії Росії свідчать про відмову Кремля вести справжню дипломатію, включно з відмовою Путіна зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.
За її словами, минулого тижня Росія здійснила найбільшу атаку дронами та балістичними ракетами за весь час війни, а напередодні – атаку на село в Донецькій області, де загинули понад 20 людей, що стояли в черзі за пенсіями.
Президентка Єврокомісії підкреслила, що атака на повітряний простір Польщі – безпрецедентний випадок, який вимагає чіткої відповіді Європи.
"Європа стоїть у повній солідарності з Польщею. Послання Путіна зрозуміле, і наша відповідь теж має бути зрозумілою – більше тиску на Росію, більше підтримки Україні", – підсумувала Фон дер Ляєн.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, а прем'єр-міністр Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.
- Конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив, що російські дрони атакували Польщу, і назвав це "актом війни".
- Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило збиття "шахедів" і заявило про "акт агресії" Росії.
- Зеленський повідомив, що наразі відомо про вісім російських безпілотників, які залетіли до Польщі під час масованої атаки на Україну.
Коментарі (0)