Фон дер Ляйен о "шахедах" в Польше: Послание Путина понятно, нужно больше давления на РФ

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия осуществила беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши более чем десятью дронами и призвала к большему давлению на диктатора Владимира Путина. Об этом она сообщила во время выступления в Европейском парламенте.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что последние действия России свидетельствуют об отказе Кремля вести настоящую дипломатию, включая отказ Путина встречаться с президентом Владимиром Зеленским.

По ее словам, на прошлой неделе Россия осуществила крупнейшую атаку дронами и баллистическими ракетами за все время войны, а накануне – атаку на село в Донецкой области, где погибли более 20 человек, стоявших в очереди за пенсиями.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что атака на воздушное пространство Польши – беспрецедентный случай, который требует четкого ответа Европы.

"Европа стоит в полной солидарности с Польшей. Послание Путина понятно, и наш ответ тоже должен быть понятен – больше давления на Россию, больше поддержки Украины", – подытожила Фон дер Ляйен.