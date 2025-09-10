Фон дер Ляйен о "шахедах" в Польше: Послание Путина понятно, нужно больше давления на РФ
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия осуществила беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши более чем десятью дронами и призвала к большему давлению на диктатора Владимира Путина. Об этом она сообщила во время выступления в Европейском парламенте.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что последние действия России свидетельствуют об отказе Кремля вести настоящую дипломатию, включая отказ Путина встречаться с президентом Владимиром Зеленским.
По ее словам, на прошлой неделе Россия осуществила крупнейшую атаку дронами и баллистическими ракетами за все время войны, а накануне – атаку на село в Донецкой области, где погибли более 20 человек, стоявших в очереди за пенсиями.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что атака на воздушное пространство Польши – беспрецедентный случай, который требует четкого ответа Европы.
"Европа стоит в полной солидарности с Польшей. Послание Путина понятно, и наш ответ тоже должен быть понятен – больше давления на Россию, больше поддержки Украины", – подытожила Фон дер Ляйен.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли аэропорты, а премьер-министр Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов.
- Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что российские дроны атаковали Польшу и назвал это "актом войны".
- Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило сбивание "шахедов" и заявило об "акте агрессии" России.
- Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о восьми российских беспилотниках, которые залетели в Польшу во время массированной атаки на Украину.
