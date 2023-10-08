ХАМАС продовжує обстрілювати Ізраїль, ЦАХАЛ б'є у відповідь по Газі, тривають бої – відео

Пізно ввечері 7 жовтня тривають бої між палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС та ізраїльською армією (ЦАХАЛ). Медичні екстрені служби Ізраїлю повідомляють про щонайменше 250 загиблих, передає newsru.co.il.

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О 22:00 ізраїльське видання повідомило, що триває ракетний обстріл території країни з Гази.

У цей же час ЦАХАЛ завдає ударів по цілях у Газі.

О 23:00 журналісти повідомили, що ізраїльські військові та поліцейські ведуть штурм будівлі поліції у Сдероті (місто у Східному окрузі Ізраїлю, близьке до сектору Газа, – ред.), де забарикадувалися озброєні терористи ХАМАСу.

"Застосовується важка інженерна техніка. Чути постріли та вибухи", – пише видання.

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Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до нації і пообіцяв використати "всю міць" армії країни, щоб знищити ХАМАС у секторі Газа. Він сказав, що війна буде "довгою і важкою", але висловив упевненість у перемозі.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Газа.

ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів. Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили нібито розбомбили будівлю лідера ХАМАСу у секторі Газа.

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