UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ХАМАС продолжает обстреливать Израиль, ЦАХАЛ бьет в ответ по Газе, идут бои – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 00:06
ХАМАС продолжает обстреливать Израиль, ЦАХАЛ бьет в ответ по Газе, идут бои – видео - Фото
Израиль нанес удар по сектору Газа (Фото - ЕРА)

Поздно вечером 7 октября продолжаются бои между палестинской исламистской группировкой ХАМАС и израильской армией (ЦАХАЛ). Медицинские экстренные службы Израиля сообщают о не менее 250 погибших, передает newsru.co.il.

В 22:00 израильское издание сообщило, что продолжаются ракетные обстрелы территории страны из Газы.

В это же время ЦАХАЛ наносит удары по целям в Газе.

В 23:00 журналисты сообщили, что израильские военные и полицейские ведут штурм здания полиции в Сдероте (город в Восточном округе Израиля, близкий к сектору Газа, – ред.), где забаррикадировались вооруженные террористы ХАМАСа.

"Применяется тяжелая инженерная техника. Слышны выстрелы и взрывы", – пишет издание.

Читайте также: Зеленский: Проверяется информация о гибели украинки в Израиле, разыскиваются еще двое

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором пообещал использовать "всю мощь" армии страны, чтобы уничтожить ХАМАС в секторе Газа. Он сказал, что война будет "долгой и трудной", но выразил уверенность в победе.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.
  • Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
  • Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.
  • ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАСа в секторе Газа.

Смотрите также: ХАМАС заявил о запуске еще 150 ракет по Израилю: подборка видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЦахалИзраильвойнасектор газахамас
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 