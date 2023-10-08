ХАМАС продолжает обстреливать Израиль, ЦАХАЛ бьет в ответ по Газе, идут бои – видео

Поздно вечером 7 октября продолжаются бои между палестинской исламистской группировкой ХАМАС и израильской армией (ЦАХАЛ). Медицинские экстренные службы Израиля сообщают о не менее 250 погибших, передает newsru.co.il.

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В 22:00 израильское издание сообщило, что продолжаются ракетные обстрелы территории страны из Газы.

В это же время ЦАХАЛ наносит удары по целям в Газе.

В 23:00 журналисты сообщили, что израильские военные и полицейские ведут штурм здания полиции в Сдероте (город в Восточном округе Израиля, близкий к сектору Газа, – ред.), где забаррикадировались вооруженные террористы ХАМАСа.

"Применяется тяжелая инженерная техника. Слышны выстрелы и взрывы", – пишет издание.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором пообещал использовать "всю мощь" армии страны, чтобы уничтожить ХАМАС в секторе Газа. Он сказал, что война будет "долгой и трудной", но выразил уверенность в победе.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.

ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАСа в секторе Газа.

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