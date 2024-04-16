Ганна Маляр не працює у системі комунікацій Генштабу: військові спростували фейк

Нещодавно Маляр фігурувала у скандалі із нардепкою Совсун – через різкі висловлювання ексзаступниці міністра щодо демобілізації військових

Ганна Маляр (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Генеральний штаб Збройних Сил України спростував інформацію про те, що ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр віднині нібито працює у цьому військовому органі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко 16 квітня написав, що Маляр тепер нібито "офіційно очолила комунікації ГШ".

Сама ексзаступниця міністра оборони назвала це фейком і закликала вірити лише офіційним джерелам.

Генштаб заявив, що останнім часом зʼявляється "чимало спекуляцій" щодо системи комунікацій ГШ та керівництва.

В органі наголосили, що взаємодія із медіа, підготовка інформаційних повідомлень та поширення є в компетенції Управління звʼязків з громадськістю ЗСУ, і до цього залучені лише військові.

"Система комунікацій ЗСУ розбудовується та функціонує без залучення інших осіб, зокрема, колишніх заступників міністра оборони України. Просимо не втягувати Збройні Сили України у політичну боротьбу, послуговуватися лише офіційною інформацією, яка поширюється верифікованими каналами ЗСУ, та дотримуватися інформаційної гігієни", – закликали у Генштабі.

Нещодавно Маляр потрапила у скандал через свої різкі висловлювання про демобілізацію військовослужбовців, які захищають країну від початку повномасштабного вторгнення. 13 квітня в ефірі політичного токшоу на Суспільному Маляр довела до сліз нардепку від Голосу Інну Совсун, яка в контексті скасування норм про демобілізацію в новому законі розповідала про свого чоловіка, що перебуває на фронті з перших дні повномасштабної війни.

Маляр тоді заявила, що, йдучи на фронт, людина має знати Конституцію – одна з норм передбачає неможливість демобілізації до завершення воєнного стану. Згодом Маляр вибачилась за свої висловлювання.

3 вересня 2023 року Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: Резнікова на Умєрова.

Читайте також: "Замість журналістів були розвідники з маячками". Ганна Маляр про мобілізацію та касту обраних ЗМІ