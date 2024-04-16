Анна Маляр не работает в системе коммуникаций Генштаба: военные опровергли фейк

Недавно Маляр фигурировала в скандале с нардепом Совсун – из-за резких высказываний экс-замминистра о демобилизации военных

Анна Маляр (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опроверг информацию о том, что экс-замминистра обороны Анна Маляр отныне якобы работает в этом военном органе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко 16 апреля написал, что Маляр теперь якобы "официально возглавила коммуникации ГШ".

Сама экс-замминистра обороны назвала это фейком и призвала верить только официальным источникам.

Генштаб заявил, что в последнее время появляется "много спекуляций" вокруг системы коммуникаций ГШ и руководства.

В органе отметили, что взаимодействие с медиа, подготовка информационных сообщений и распространение находятся в компетенции Управления по связям с общественностью ВСУ, и к этому привлечены только военные.

"Система коммуникаций ВСУ развивается и функционирует без привлечения других лиц, в частности, бывших заместителей министра обороны Украины. Просим не вовлекать Вооруженные Силы Украины в политическую борьбу, использовать только официальную информацию, которая распространяется по верифицированным каналам ВСУ, и соблюдать информационную гигиену", – призвали в Генштабе.

Недавно Маляр попала в скандал из-за своих резких высказываний о демобилизации военнослужащих, защищающих страну с начала полномасштабного вторжения. 13 апреля в эфире политического ток-шоу на Суспільному Маляр довела до слез нардепа от Голоса Инну Совсун, которая в контексте отмены норм о демобилизации в новом законе рассказывала о своем муже, находящемся на фронте с первых дней полномасштабной войны.

Маляр тогда заявила, что, идя на фронт, человек должен знать Конституцию – одна из норм предусматривает невозможность демобилизации до завершения военного положения. Впоследствии Маляр извинилась за свои высказывания.

3 сентября 2023 года Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: Резникова на Умерова.

18 сентября Кабмин принял решение уволить Маляр и других заместителей министра обороны. Их увольнение связано с процессом обновления ведомства.

27 сентября Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны.

Читайте также: "Вместо журналистов были разведчики с маячками". Анна Маляр о мобилизации и касте избранных медиа