Глава МЗС Польщі про війська НАТО в Україні: Ми повинні бути останніми, хто це зробить

Очільник польського МЗС Сікорський вважає, рішення про відряджання військ все одно залишається за кожною країною окремо

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Очільник польського Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський, коментуючи пропозицію французького лідера Емманюеля Макрона щодо відправлення сухопутних військ НАТО в Україну, заявив, що поляки "повинні бути останніми, хто це зробить". Про це написало wnp.pl з посиланням на інтерв’ю Сікорського німецькому агентству dpa.

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Сікорський зазначив, що Україна і Польща "були однією державою протягом 400 років".

"Це дало б поживу для російської пропаганди. Тому ми повинні бути останніми, хто це зробить (відправить війська в Україну. – Ред.)", — сказав він.

В інтерв'ю Сікорський також висловив своє розуміння позиції президента Франції, адже російський диктатор Володимир Путін спочатку окупував Крим, потім розпочав війну на Донбасі в східній частині України, а згодом здійснив повномасштабне вторгнення.

"І ми ставимо питання, як з цим боротися. Я розумію стратегічну або, в цьому випадку, тактичну логіку президента Макрона щодо зміни наративу. Нехай Путін турбується про те, що ми будемо робити", — заявив очільник польського МЗС.

Також, за словами Сікорського, рішення про відряджання військ все одно залишається за кожною країною окремо. Очільник польського МЗС додав, що Франція має право зробити це самостійно, якщо вона так вирішить.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Путіна.

20 березня очільник МЗС Кулеба заявив, що говорячи про можливість відправлення західних військових в Україну, президент Франції не мав на увазі їхню участь у бойових діях.

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