Глава МИД Польши о войсках НАТО в Украине: Мы должны быть последними, кто это сделает

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский, комментируя предложение французского лидера Эмманюэля Макрона по отправке сухопутных войск НАТО в Украину, заявил, что поляки "должны быть последними, кто это сделает". Об этом написало wnp.pl со ссылкой на интервью Сикорскому германскому агентству dpa.

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Сикорский отметил, что Украина и Польша "были одним государством на протяжении 400 лет".

"Это дало бы пищу для российской пропаганды. Поэтому мы должны быть последними, кто это сделает (отправит войска в Украину. – Ред.)", – сказал он.

В интервью Сикорский также выразил свое понимание позиции президента Франции, ведь российский диктатор Владимир Путин сначала оккупировал Крым, затем начал войну на Донбассе в восточной части Украины, после чего осуществил полномасштабное вторжение.

"И мы ставим вопрос, как с этим бороться. Я понимаю стратегическую или, в этом случае, тактическую логику президента Макрона по изменению нарратива. Пусть Путин беспокоится о том, что мы будем делать", – заявил глава польского МИД.

Также, по словам Сикорского, решение об отправке войск все равно остается за каждой страной отдельно. Глава польского МИД добавил, что Франция имеет право сделать это самостоятельно, если она так решит.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Путина.

20 марта глава МИД Кулеба заявил, что говоря о возможности отправки западных военных в Украину, президент Франции не имел в виду их участие в боевых действиях.

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