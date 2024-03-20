Глава МЗС Польщі: Ракети від союзників змусили Росію відсунутися, Taurus спрацюють ще краще

Постачання ракет Taurus з дальністю дії 500 км матиме значний вплив на здатність України захистити себе, каже Сікорський

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що наявність в українських Збройних Силах німецьких далекобійних ракет Taurus значно вплине на здатність України захистити себе. Про це повідомляє BR24.

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"Постачання ракет Taurus з дальністю дії 500 км матиме значний вплив на здатність України захистити себе", – сказав він.

За словами Сікорського, завдяки крилатим ракетам інших країн українці вже змусили росіян перемістити свої військові склади далеко за лінію фронту.

"А німецькі [ракети] змусять їх відійти ще далі", – заявив він.

19 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дискусії щодо передання Україні далекобійних ракет Taurus "доводяться до крайності". За його словами, це "заважає" зосередитися на нагальних потребах української армії.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причинами відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

15 березня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

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