Глава МИД Польши: Ракеты от союзников подвинули Россию, Taurus сработают еще лучше

Снабжение ракет Taurus с дальностью действия 500 км будет иметь значительное влияние на способность Украины защитить себя, говорит Сикорский

Радослав Сикорский (Фото: МИД Польши)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что наличие в украинских Вооруженных Силах немецких дальнобойных ракет Taurus существенно повлияет на способность Украины защитить себя. Об этом сообщает BR24.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Снабжение ракет Taurus с дальностью действия 500 км будет иметь значительное влияние на способность Украины защитить себя", – сказал он.

По словам Сикорского, благодаря крылатым ракетам других стран украинцы уже заставили россиян переместить свои военные склады далеко за линию фронта.

"А немецкие [ракеты] заставят их отойти еще дальше", – заявил он.

19 марта министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus "доводятся до крайности". По его словам, это "мешает" сосредоточиться на неотложных потребностях украинской армии.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причинами отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

15 марта стало известно, что министр иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Читайте также: "Рамштайн-20": Германия предоставит Украине пакет помощи на 500 млн евро, но без Taurus