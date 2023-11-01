ГУР про дим на Кримському мосту: Росіяни брешуть на ходу. Триває планова робота Сил оборони

Військові РФ не узгоджують із гауляйтерами Криму свої дії, тому після тих чи інших подій вони видають заяви, які суперечать одна одній. Тим часом по території півострова триває планова робота українських сил. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, коментуючи сьогоднішні повідомлення про задимлення на Кримському мосту, яке окупанти пояснювали чи то навчаннями, чи то маскуванням від українських ракет.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Слід зауважити, що окупаційні війська в Криму регулярно не погоджують жодні дії чи інформацію з окупаційною владою. І ті змушені щось вигадувати, брехати на ходу, тому ця інформація часто суперечить одна одній і не тримається купи", – сказав Юсов.

Зокрема, за його словами, кримські гауляйтери часто повідомляють про нібито навчання російської армії чи "планові роботи", про що місцеве населення не в курсі.

"Що вказує насамперед на те, що це брехня. Тому що коли якісь планові заходи відбуваються, то відбувається якесь оповіщення. В усіх інших випадках це реагування на ті чи інші дії українських Сил безпеки і оборони. Або з остраху на подібну активність українських захисників", – сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що в Криму "триває і буде продовжуватись планова робота" Сил оборони зі знищення і послаблення військового потенціалу армії РФ, а кінцевою метою цього є звільнення півострова від російських загарбників.

Керченський міст був двічі пошкоджений: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною. Декілька секцій автодороги впали у воду. Друга атака була 17 липня 2023 року.

Експерт вважає, що для "перелому" потрібні сотні ATACMS, тому що міст обвалять лише масовані удари.

Дивіться також: Євпаторія. Партизани показали фото і відео переміщення колони старої військової техніки РФ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.