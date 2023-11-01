ГУР о дыме на Крымском мосту: Россияне врут на ходу. Идет плановая работа Сил обороны

Военные РФ не согласовывают с гауляйтерами Крыма свои действия, поэтому после тех или иных событий они выдают противоречащие друг другу заявления. Тем временем по территории полуострова продолжается плановая работа украинских сил. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, комментируя сегодняшние сообщения о задымлении на Крымском мосту, которое оккупанты объясняли то ли учениями, то ли маскировкой от украинских ракет.

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"Следует отметить, что оккупационные войска в Крыму регулярно не согласовывают никакие действия или информацию с оккупационными властями. И те вынуждены что-то придумывать, врать на ходу, поэтому эта информация часто противоречит друг другу и не держится в куче", – сказал Юсов.

В частности, по его словам, крымские гауляйтеры часто сообщают о якобы учениях российской армии или "плановых работах", о чем местное население не в курсе.

"Что указывает прежде всего на то, что это вранье. Потому что когда какие-то плановые мероприятия происходят, то происходит какое-то оповещение. Во всех других случаях это реагирование на те или иные действия украинских сил безопасности и обороны. Или из опасений подобной активности украинских защитников", – сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что в Крыму "продолжается и будет продолжаться плановая работа" Сил обороны по уничтожению и ослаблению военного потенциала армии РФ, а конечной целью этого является освобождение полуострова от российских захватчиков.

Керченский мост был дважды поврежден: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части. Несколько секций автодороги упали в воду. Вторая атака была 17 июля 2023 года.

Эксперт считает, что для "перелома" нужны сотни ATACMS, потому что мост обрушат только массированные удары.

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