Іран відповів на погрози Трампа для покупців його нафти
Іран повідомив, що санкції США проти його торговельних партнерів не змінять політику Тегерану. Нова заява іранського Міністерства закордонних справ з'явилась після того, як президент Дональд Трамп пригрозив покарати тих, хто має справу з іранською нафтою, передає газета Barron's.
"Продовження цієї незаконної поведінки не змінить логічної, легітимної та заснованої на міжнародному праві позиції Ірану", – стверджує МЗС країни.
Відомство виступило з засудженням того, що воно назвало "тиском на торговельних та економічних партнерів Ірану".
Міністерство також заявило, що такі санкції створили "глибоку підозру і недовіру до серйозності намірів Америки на шляху дипломатії".
Напередодні, 1 травня, Трамп заявив, що всі покупці нафти та нафтохімічної продукції з Ірану "негайно" потраплять під вторинні санкції, на тлі перенесення на невизначений термін нового раунду переговорів щодо ядерної програми Тегерану.
- 30 квітня Штати оголосили про черговий за останні дні новий пакет санкцій, спрямованих проти компаній, що мали стосунок до торгівлі іранськими нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією.
- 1 травня міністр оборони США Гегсет пообіцяв Ірану відплату за те, що країна постачає летальну зброю угрупованню хуситів, проти яких Штати ведуть воєнні дії.
- Оман, який виступає посередником між США та Іраном, заявив про перенесення на невизначений термін третього раунду переговорів стосовно ядерної програми Тегерану. І Оман, і Іран стверджують, що це сталося через логістичні та технічні причини, а голова іранського МЗС заявив, що країна все ще хоче "забезпечити рішення шляхом переговорів".
- 2 квітня держсекретар США Рубіо заявив, що Іран має відмовитися від збагачення урану і розробки ракет дальнього радіуса дії, а також допустити американських інспекторів на свої об'єкти.