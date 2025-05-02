Иран ответил на угрозы Трампа для покупателей его нефти
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи (Иллюстративное фото: EPA)

Иран сообщил, что продолжающиеся санкции США против его торговых партнеров не изменят политику Тегерана. Новое заявление иранского Министерства иностранных дел появилось после того, как президент Дональд Трамп пригрозил наказать тех, кто имеет дело с иранской нефтью, передает газета Barron's.

"Продолжение этого незаконного поведения не изменит логической, легитимной и основанной на международном праве позиции Ирана", – утверждает МИД страны.

Ведомство выступило с осуждением того, что оно назвало "давлением на торговых и экономических партнеров Ирана".

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Министерство также заявило, что такие санкции создали "глубокое подозрение и недоверие к серьезности намерений Америки на пути дипломатии".

Накануне, 1 мая, Трамп заявил, что все покупатели нефти и нефтехимической продукции из Ирана "немедленно" попадут под вторичные санкции на фоне переноса на неопределенный срок нового раунда переговоров по ядерной программе Тегерана.

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