Иран ответил на угрозы Трампа для покупателей его нефти
Иран сообщил, что продолжающиеся санкции США против его торговых партнеров не изменят политику Тегерана. Новое заявление иранского Министерства иностранных дел появилось после того, как президент Дональд Трамп пригрозил наказать тех, кто имеет дело с иранской нефтью, передает газета Barron's.
"Продолжение этого незаконного поведения не изменит логической, легитимной и основанной на международном праве позиции Ирана", – утверждает МИД страны.
Ведомство выступило с осуждением того, что оно назвало "давлением на торговых и экономических партнеров Ирана".
Министерство также заявило, что такие санкции создали "глубокое подозрение и недоверие к серьезности намерений Америки на пути дипломатии".
Накануне, 1 мая, Трамп заявил, что все покупатели нефти и нефтехимической продукции из Ирана "немедленно" попадут под вторичные санкции на фоне переноса на неопределенный срок нового раунда переговоров по ядерной программе Тегерана.
- 30 апреля Штаты объявили об очередном за последние дни новом пакете санкций, направленных против компаний, имевших отношение к торговле иранскими нефтепродуктами и нефтехимической продукцией.
- 1 мая министр обороны США Хегсет пообещал Ирану возмездие за то, что страна поставляет летальное оружие группировке хуситов, против которых Штаты ведут военные действия.
- Оман, выступающий посредником между США и Ираном, заявил о переносе на неопределенный срок третьего раунда переговоров по ядерной программе Тегерана. И Оман, и Иран утверждают, что это произошло по логистическим и техническим причинам, а глава иранского МИД заявил, что страна все еще хочет "обеспечить решение путем переговоров".
- 2 апреля госсекретарь США Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.