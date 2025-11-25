Із плану про мир в Україні прибрали пункт про розміщення винищувачів ЄС у Польщі
З мирного плану про закінчення війни Росії проти України на 28 пунктів прибрали положення про розміщення європейських винищувачів у Польщі. Про це сказав заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський у коментарі RMF FM.
За його словами, під час обговорень американська сторона нібито погодилася з тим, що документ не повинен містити положень, які якимось чином стосуються розміщення сил у рамках НАТО.
"Так, це було опущено. Це було сприйнято як щось, що не має бути включено в документ такого типу. Є згода з тим, що там не повинно бути пунктів, які будь-яким чином стосуються розміщення сил на території НАТО", – сказав Залевський.
У початковій версії мирного плану, з якою можна ознайомитися тут, пункт про винищувачі в Польщі був під номером дев'ять.
Водночас Залевський наголосив, що скорочення американського контингенту в Польщі не обговорюється зі США. Навпаки, він заявив про готовність розширювати інфраструктуру Польщі, щоб можна було розмістити ще більше американських солдатів.
- 24 листопада голова Ради Стефанчук озвучив "червоні лінії" України у мирних переговорах. Наступного дня Єрмак заявив, що поточний проєкт "мирного плану" відповідає інтересам України.
- 25 листопада президент США Трамп заявив, що сторони дуже близькі до укладення угоди, на його думку.
- Глава ОП повідомив, що Зеленський хоче зустрітися з Трампом у День подяки для остаточного обговорення миру. За словами президента, у документі все ще є "чутливі моменти".
