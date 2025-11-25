Із плану про мир в Україні прибрали пункт про розміщення винищувачів ЄС у Польщі

У США визнали, що документ про мир в Україні не має зачіпати розміщення сил на території НАТО

Павел Залевський (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

З мирного плану про закінчення війни Росії проти України на 28 пунктів прибрали положення про розміщення європейських винищувачів у Польщі. Про це сказав заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський у коментарі RMF FM.

За його словами, під час обговорень американська сторона нібито погодилася з тим, що документ не повинен містити положень, які якимось чином стосуються розміщення сил у рамках НАТО.

"Так, це було опущено. Це було сприйнято як щось, що не має бути включено в документ такого типу. Є згода з тим, що там не повинно бути пунктів, які будь-яким чином стосуються розміщення сил на території НАТО", – сказав Залевський.

У початковій версії мирного плану, з якою можна ознайомитися тут, пункт про винищувачі в Польщі був під номером дев'ять.

Водночас Залевський наголосив, що скорочення американського контингенту в Польщі не обговорюється зі США. Навпаки, він заявив про готовність розширювати інфраструктуру Польщі, щоб можна було розмістити ще більше американських солдатів.