Из плана о мире в Украине убрали пункт о размещении истребителей ЕС в Польше

В США сочли, что документ о мире в Украине не должен затрагивать размещение сил на территории НАТО

Павел Залевский (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Из мирного плана об окончании войны России против Украины на 28 пунктов убрали положение о размещении европейских истребителей в Польше. Об этом сказал заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в комментарии RMF FM.

По его словам, в ходе обсуждений американская сторона якобы согласилась с тем, что документ не должен содержать положений, которые каким-либо образом касаются размещения сил в рамках НАТО.

"Да, это было опущено. Это было воспринято как нечто, что не должно быть включено в документ такого типа. Есть согласие с тем, что там не должно быть пунктов, которые каким-либо образом касаются размещения сил на территории НАТО", – сказал Залевский.

В изначальной версии мирного плана, с которой можно ознакомиться тут, пункт об истребителях в Польше был под номером девять.

Вместе с тем Залевский подчеркнул, что сокращение американского контингента в Польше не обсуждается с США. Наоборот, он заявил о готовности расширять инфраструктуру Польши, чтобы можно было разместить еще больше американских солдат.