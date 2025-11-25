Из плана о мире в Украине убрали пункт о размещении истребителей ЕС в Польше
Из мирного плана об окончании войны России против Украины на 28 пунктов убрали положение о размещении европейских истребителей в Польше. Об этом сказал заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в комментарии RMF FM.
По его словам, в ходе обсуждений американская сторона якобы согласилась с тем, что документ не должен содержать положений, которые каким-либо образом касаются размещения сил в рамках НАТО.
"Да, это было опущено. Это было воспринято как нечто, что не должно быть включено в документ такого типа. Есть согласие с тем, что там не должно быть пунктов, которые каким-либо образом касаются размещения сил на территории НАТО", – сказал Залевский.
В изначальной версии мирного плана, с которой можно ознакомиться тут, пункт об истребителях в Польше был под номером девять.
Вместе с тем Залевский подчеркнул, что сокращение американского контингента в Польше не обсуждается с США. Наоборот, он заявил о готовности расширять инфраструктуру Польши, чтобы можно было разместить еще больше американских солдат.
- 24 ноября глава Рады Стефанчук озвучил "красные линии" Украины в мирных переговорах. На следующий день Ермак заявил, что текущий проект "мирного плана" отвечает интересам Украины.
- 25 ноября президент США Трамп заявил, что стороны очень близки к заключению сделки, по его мнению.
- Глава ОП сообщил, что Зеленский хочет встретиться с Трампом в День благодарения для окончательного обсуждения мира. По словам президента, в документе все еще есть "чувствительные моменты".
