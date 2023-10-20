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Кривий Ріг. Чути вибухи під час ракетної атаки

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 23:10
Кривий Ріг. Чути вибухи під час ракетної атаки - Фото
Кривий Ріг (Фото: kryvyi-rih-future.com.ua)
оновлено

У Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибух під час ракетної атаки, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Моніторингові канали повідомляли про вибухи.

23:06. "Кривий Ріг. Ракетна атака. Знову вибух. Нагадую про інформаційну гігієну", – написав Вілкул.

О 20:51 він написав, що під час останньої повітряної тривоги сьогодні ввечері у передмісті Кривого Рогу на дачі окупанти вбили ракетою 60-річного чоловіка, його 56-річна дружина у важкому стані в лікарні.

23:17. Вілкул повідомив, що росіяни випустили ще ракети та дрони-камікадзе типу Shahed у напрямку міста.

23:20. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування загарбниками дронів-камікадзе для Миколаївської та Херсонської областей.

Для Харківської та Черкаської областей – ракетна небезпека, пишуть ПС.

23:39. Наразі повітряну тривогу оголосили у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

"Донецька, Запорізька області – ракетна небезпека", – ПС.

ОНОВЛЕНО о 23:48. "Кривий Ріг – перебувайте  в укриттях!", – Повітряні сили.

23:50. Відбій у Черкаській області.

23:53. Відбій у Харківській області.

23:52. Телеканал "Перший Криворізький" повідомив про вибухи у місті.

00:04. У Кривому Розі повторно пролунали вибухи, пише Суспільне.

00:13. Відбій ракетної загрози по областях, крім Донецької області, написали Повітряні сили.

00:15. "Відбій ракетної загрози по областях, крім Дніпропетровської області", – повідомило Оперативне командування "Південь".

ОНОВЛЕНО о 00:23. "За наслідками ракетних та дронових ударів. Попередньо – без втрат. Це головне. Інша інформація – вже зранку", – написав керівник Ради оборони Кривого Рогу.

Подальші оновлення читайте у стрічці новин вранці.

  • 19 жовтня у Кривому розі близько 17:22 пролунав вибух, за кілька хвилин низка місцевих ресурсів та співрозмовник LIGA.net повідомили про повторні. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в області.
  • У ніч проти 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє осіб.
  • Також вранці було завдано удару по Дніпру. Ракета прилетіла у приміське селище Обухівка, загинула жінка, є руйнування у приватному секторі — фото та відео наслідків.
  • Окрім цього, ворог ударив по Харкову, де почалися перебої зі світлом, Степовому під Миколаєвом та Сумах, загинули цивільні.

Читайте також: У ракетах Х-101 та дронах Shahed-136 знаходять іноземні компоненти. В ОП показали фото

Артем Джеріпа
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