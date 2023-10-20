Кривий Ріг. Чути вибухи під час ракетної атаки
У Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибух під час ракетної атаки, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Моніторингові канали повідомляли про вибухи.
23:06. "Кривий Ріг. Ракетна атака. Знову вибух. Нагадую про інформаційну гігієну", – написав Вілкул.
О 20:51 він написав, що під час останньої повітряної тривоги сьогодні ввечері у передмісті Кривого Рогу на дачі окупанти вбили ракетою 60-річного чоловіка, його 56-річна дружина у важкому стані в лікарні.
23:17. Вілкул повідомив, що росіяни випустили ще ракети та дрони-камікадзе типу Shahed у напрямку міста.
23:20. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування загарбниками дронів-камікадзе для Миколаївської та Херсонської областей.
Для Харківської та Черкаської областей – ракетна небезпека, пишуть ПС.
23:39. Наразі повітряну тривогу оголосили у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.
"Донецька, Запорізька області – ракетна небезпека", – ПС.
ОНОВЛЕНО о 23:48. "Кривий Ріг – перебувайте в укриттях!", – Повітряні сили.
23:50. Відбій у Черкаській області.
23:53. Відбій у Харківській області.
23:52. Телеканал "Перший Криворізький" повідомив про вибухи у місті.
00:04. У Кривому Розі повторно пролунали вибухи, пише Суспільне.
00:13. Відбій ракетної загрози по областях, крім Донецької області, написали Повітряні сили.
00:15. "Відбій ракетної загрози по областях, крім Дніпропетровської області", – повідомило Оперативне командування "Південь".
ОНОВЛЕНО о 00:23. "За наслідками ракетних та дронових ударів. Попередньо – без втрат. Це головне. Інша інформація – вже зранку", – написав керівник Ради оборони Кривого Рогу.
Подальші оновлення читайте у стрічці новин вранці.
- 19 жовтня у Кривому розі близько 17:22 пролунав вибух, за кілька хвилин низка місцевих ресурсів та співрозмовник LIGA.net повідомили про повторні. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в області.
- У ніч проти 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє осіб.
- Також вранці було завдано удару по Дніпру. Ракета прилетіла у приміське селище Обухівка, загинула жінка, є руйнування у приватному секторі — фото та відео наслідків.
- Окрім цього, ворог ударив по Харкову, де почалися перебої зі світлом, Степовому під Миколаєвом та Сумах, загинули цивільні.
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