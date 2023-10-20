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Кривой Рог. Слышны взрывы во время ракетной атаки

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 23:10
Кривой Рог. Слышны взрывы во время ракетной атаки - Фото
Кривой Рог (Фото: kryvyi-rih-future.com.ua)

В Кривом Роге Днепропетровской области был слышен взрыв во время ракетной атаки, сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул. Мониторинговые каналы сообщали о взрывах.

23:06. "Кривой Рог. Ракетная атака. Снова взрыв. Напоминаю об информационной гигиене", – написал Вилкул.

В 20:51 он написал, что во время последней воздушной тревоги сегодня вечером в пригороде Кривого Рога на даче оккупанты убили ракетой 60-летнего мужчину, его 56-летняя жена в тяжелом состоянии в больнице.

23:17. Вилкул сообщил, что россияне выпустили еще ракеты и дроны-камикадзе типа Shahed в направлении города.

23:20. Воздушные силы сообщили об угрозе применения захватчиками дронов-камикадзе для Николаевской и Херсонской областей.

Для Харьковской и Черкасской областей – ракетная опасность, пишут ВС.

23:39. В настоящее время воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

"Донецкая, Запорожская области – ракетная опасность", - ВС.

ОБНОВЛЕНО в 23:48. "Кривой Рог – находитесь в укрытиях!", - Воздушные силы.

23:50. Отбой в Черкасской области.

23:53. Отбой в Харьковской области

23:52. Телеканал "Первый Криворожский" сообщил о взрывах в городе.

ОБНОВЛЕНО в 00:04. В Кривом Роге повторно раздались взрывы, пишет Суспільне.

Новость дополняется...

  • 19 октября в Кривом Роге около 17:22 раздался взрыв, через несколько минут ряд местных ресурсов и собеседник LIGA.net сообщили о повторных. Воздушные силы предупреждали ракетную опасность в области.
  • В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека. 
  • Также утром был нанесен удар по Днепру. Ракета прилетела в пригородный поселок Обуховка, погибла женщина, есть разрушения в частном секторе — фото и видео последствий. 
  • Кроме этого, враг ударил по Харькову, где начались перебои со светом, Степовому под Николаевом и Сумам, погибли гражданские. 

Читайте также: В ракетах Х-101 и дронах Shahed-136 находят иностранные компоненты. В ОП показали фото

Артём Джерипа
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