Лідер республіканців про допомогу Україні: Ми послаблюємо нашого головного ворога не своїми руками

Мітч Макконнелл (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Лідер меншості Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл закликав до збільшення військової допомоги Україні, щоб забезпечити поразку Росії у війні. Про це він заявив на засіданні, присвяченому проблемам національної безпеки, цитує його Голос Америки.

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За його словами, два роки великої війни РФ проти України призвели до того, що остання зазнала "жахливих" втрат і воєнних злочинів окупантів.

"Задовго до того, як російські війська зробили перший крок у бік Києва в лютому 2022 року, я наполягав на наданні Україні вирішальних можливостей, необхідних для самозахисту", – сказав Макконнелл.

Він закликав Білий дім до більш масштабних інвестицій у військову міць США і заявив, що в підтримці України "ніколи не йшлося про благодійність".



"Йдеться про розраховані, чіткі американські інтереси. У прямих інтересах США, щоб авторитарні лідери не відчували, що мають право перекроювати карту світу силою. У наших інтересах допомогти послабити збройні сили головного противника, не жертвуючи життям американців", – підкреслив сенатор.

Політик зазначив, що прискорення поразки Росії допоможе США не зіткнутися з одночасною агресією в Європі та Азії, мабуть, маючи на увазі Китай.

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат наступного тижня укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Джо Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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