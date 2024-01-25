Лидер республиканцев о помощи Украине: Мы ослабляем нашего главного врага не своими руками

Митч Макконнелл (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл призвал к увеличению военной помощи Украине, чтобы обеспечить поражение России в войне. Об этом он заявил на заседании, которое было посвящено проблемам национальной безопасности, цитирует его Голос Америки.

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По его словам, два года большой войны РФ против Украины привели к тому, что последняя понесла "ужасающие" потери и подверглась военным преступлениям оккупантов.

"Задолго до того, как российские войска сделали первый шаг в сторону Киева в феврале 2022 года, я настаивал на предоставлении Украине решающих возможностей, необходимых для самозащиты", — сказал Макконнелл.

Он призвал Белый дом к более масштабным инвестициям в военную мощь США и заявил, что в поддержке Украины "речь никогда не шла о благотворительности".



"Речь идет о рассчитанных, четких американских интересах. В прямых интересах США, чтобы авторитарные лидеры не чувствовали себя вправе перекраивать карту мира силой. В наших интересах помочь ослабить вооруженные силы главного противника, не жертвуя жизнями американцев", — подчеркнул сенатор.

Политик отметил, что ускорение поражения России поможет США не столкнуться с одновременной агрессией в Европе и Азии, вероятно, имея в виду Китай.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат на следующей неделе заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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