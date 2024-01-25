Лидер республиканцев о помощи Украине: Мы ослабляем нашего главного врага не своими руками
Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл призвал к увеличению военной помощи Украине, чтобы обеспечить поражение России в войне. Об этом он заявил на заседании, которое было посвящено проблемам национальной безопасности, цитирует его Голос Америки.
По его словам, два года большой войны РФ против Украины привели к тому, что последняя понесла "ужасающие" потери и подверглась военным преступлениям оккупантов.
"Задолго до того, как российские войска сделали первый шаг в сторону Киева в феврале 2022 года, я настаивал на предоставлении Украине решающих возможностей, необходимых для самозащиты", — сказал Макконнелл.
Он призвал Белый дом к более масштабным инвестициям в военную мощь США и заявил, что в поддержке Украины "речь никогда не шла о благотворительности".
"Речь идет о рассчитанных, четких американских интересах. В прямых интересах США, чтобы авторитарные лидеры не чувствовали себя вправе перекраивать карту мира силой. В наших интересах помочь ослабить вооруженные силы главного противника, не жертвуя жизнями американцев", — подчеркнул сенатор.
Политик отметил, что ускорение поражения России поможет США не столкнуться с одновременной агрессией в Европе и Азии, вероятно, имея в виду Китай.
Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат на следующей неделе заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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