Ліквідація Су-34. ЗСУ: Збити літак далеко – непросте завдання, але результат є

Речник командування ПС ЗСУ Ігнат у коментарі для LIGA.net заявив, що на збиття російських літаків впливають багато факторів

Юрій Ігнат (Фото: Facebook)

Речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат у коментарі для LIGA.net заявив, що збити літак на далекій відстані – дуже тяжко й на це впливає багато факторів. Однак, зауважив він, результат є й це заслуга людей, які планують такі операції.

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"На збиття російських літаків впливають багато факторів. Є інструменти, якими ми працюємо", – розповів речник Повітряних сил та зазначив, що це непросте завдання.

Ігнат зауважив, що це не перший випадок – раніше Повітряні сили збивали літаки на півночі, на Одещині та на Херсонщині. Тоді ж, зазначив він, був російський А-50 у зв’язці з Іл-22.

"В України є інструменти, які ми застосовуємо. Це засоби, які надані й партнерами, в тому числі для того, щоб збивати російські літаки, наскільки це можливо", – акцентував він.

Раніше Ігнат заявляв, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".

Зранку 21 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про те, що Сили оборони знищили російське повітряне судно – винищувач-бомбардувальник Су-34.

Тоді ж він зазначив, що цього разу льотчику Су-35 "пощастило – зманеврував і більше не ризикує".

17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на східному напрямку було знищено відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34.

19 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що українські військові збили винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

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