Ликвидация Су-34. ВСУ: Сбить самолет далеко – непростая задача, но результат есть

Спикер командования ВС ВСУ Игнат в комментарии для LIGA.net заявил, что на сбивание российских самолетов влияют многие факторы

Юрий Игнат (Фото: Facebook)

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в комментарии для LIGA.net заявил, что сбить самолет на дальнем расстоянии – очень тяжело и на это влияет много факторов. Однако, отметил он, результат есть и это заслуга людей, которые планируют такие операции.

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"На сбивание российских самолетов влияют многие факторы. Есть инструменты, которыми мы работаем", – рассказал спикер Воздушных сил и отметил, что это непростая задача.

Игнат отметил, что это не первый случай – раньше Воздушные силы сбивали самолеты на севере, в Одесской и Херсонской областях. Тогда же, отметил он, был российский А-50 в связке с Ил-22.

"У Украины есть инструменты, которые мы применяем. Это средства, которые предоставлены и партнерами, в том числе для того, чтобы сбивать российские самолеты, насколько это возможно", – акцентировал он.

Ранее Игнат заявлял, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".

Утром 21 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о том, что Силы обороны уничтожили российское воздушное судно – истребитель-бомбардировщик Су-34.

Тогда же он отметил, что на этот раз летчику Су-35 "повезло – сманеврировал и больше не рискует".

17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34.

19 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

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