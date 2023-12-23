Мобілізація. Генерал ЗСУ: За РФ воює молодь, вони швидко поповнюють втрати. Ми відстаємо

Дмитро Марченко (Фото: скриншот з відео)

Генерал Збройних Сил України Дмитро Марченко заявив, що Україна потребує мобілізації ще 500 000 осіб, але це буде "не за один день". Про це він повідомив у інтерв'ю Українській редакції Deutsche Welle.

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За його словами, питання мобілізації зараз стоїть дуже гостро.

"На жаль, добровольці закінчилися, ми побачили проблему, що люди не розуміють — ті, хто воюють два роки, виснажені, їм потрібно відновити сили. Для цього в нас повинні бути резерви. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо донести до наших чоловіків, що потрібно брати участь у спротиві. Якщо ми не дотягнемо цю війну, то іншого шансу вже не буде", — сказав Марченко.

Він зазначив, що 500 000 людей будуть призивати через чіткі етапи з розподілом та висловив упевненість, що у Генеральному штабі є відповідні плани.

Воєначальник заявив, що армії потрібні гроші на навчання, обмундирування та харчування, щоб зробити з цивільного солдата, а під час ротацій бійців треба лікувати та ремонтувати їхню техніку.

"Ви бачите, що ворог зазнає дуже великих втрат, але вони є і у нас. РФ навчилася їх швидко поповнювати. Ми відстаємо, повинні навчитися. Я ставлюся позитивно до мобілізації чоловіків з 25 років. Коли чоловіки від 50 років ідуть воювати, а 25-річні не мобілізуються, то це не дуже справедливо. Це вік розквіту сил, за росіян воює молодь. Це вкрай необхідний захід", — резюмував генерал.

22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців термінової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

Мобілізація та реєстр. ЗСУ пояснили, коли ТЦК перестануть роздавати повістки на вулицях.

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