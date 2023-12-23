Мобілізація. Генерал ЗСУ: За РФ воює молодь, вони швидко поповнюють втрати. Ми відстаємо
Дмитро Марченко (Фото: скриншот з відео)

Генерал Збройних Сил України Дмитро Марченко заявив, що Україна потребує мобілізації ще 500 000 осіб, але це буде "не за один день". Про це він повідомив у інтерв'ю Українській редакції Deutsche Welle.

За його словами, питання мобілізації зараз стоїть дуже гостро.

"На жаль, добровольці закінчилися, ми побачили проблему, що люди не розуміють — ті, хто воюють два роки, виснажені, їм потрібно відновити сили. Для цього в нас повинні бути резерви. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо донести до наших чоловіків, що потрібно брати участь у спротиві. Якщо ми не дотягнемо цю війну, то іншого шансу вже не буде", — сказав Марченко.

Він зазначив, що 500 000 людей будуть призивати через чіткі етапи з розподілом та висловив упевненість, що у Генеральному штабі є відповідні плани.

Воєначальник заявив, що армії потрібні гроші на навчання, обмундирування та харчування, щоб зробити з цивільного солдата, а під час ротацій бійців треба лікувати та ремонтувати їхню техніку.

"Ви бачите, що ворог зазнає дуже великих втрат, але вони є і у нас. РФ навчилася їх швидко поповнювати. Ми відстаємо, повинні навчитися. Я ставлюся позитивно до мобілізації чоловіків з 25 років. Коли чоловіки від 50 років ідуть воювати, а 25-річні не мобілізуються, то це не дуже справедливо. Це вік розквіту сил, за росіян воює молодь. Це вкрай необхідний захід", — резюмував генерал.

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  • 24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.
  • Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.
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  • Мобілізація та реєстр. ЗСУ пояснили, коли ТЦК перестануть роздавати повістки на вулицях.

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