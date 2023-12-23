Мобилизация. Генерал ВСУ: За РФ воюет молодежь, они быстро восполняют потери. Мы отстаем

Марченко заявил, что поддерживает мобилизацию мужчин с 25 лет, так как за россиян воюет преимущественно молодежь

Дмитрий Марченко (Фото: скриншот с видео)

Генерал Вооруженных Сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Украина нуждается в мобилизации еще 500 000 человек, но это будет "не за один день". Об этом он сообщил в интервью украинской редакции Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, вопрос мобилизации сейчас стоит очень остро.

"К сожалению, добровольцы закончились, мы увидели проблему, что люди не понимают — те, кто воюют два года, истощены, им нужно восстановить силы. Для этого у нас должны быть резервы. Я думаю, что общими усилиями мы сможем донести до наших мужчин, что нужно участвовать в сопротивлении. Если мы не дотянем эту войну, то другого шанса уже не будет", — сказал Марченко.

Он отметил, что 500 000 человек будут призывать через четкие этапы с распределением и выразил уверенность, что в Генеральном штабе есть соответствующие планы.

Военачальник заявил, что армии нужны деньги на обучение, обмундирование и питание, чтобы сделать из гражданского солдата, а во врем ротаций бойцов нужно лечить и ремонтировать их технику.

"Вы видите, что враг несет очень большие потери, но они есть и у нас. РФ научилась их быстро восполнять. Мы отстаем, должны научиться. Я отношусь положительно к мобилизации мужчин с 25 лет. Когда мужчины от 50 лет идут воевать, а 25-летние не мобилизуются, то это не очень справедливо. Это возраст расцвета сил, за россиян воюет молодежь. Это крайне необходимая мера", — резюмировал генерал.

22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

Мобилизация и реестр. ВСУ объяснили, когда ТЦК перестанут раздавать повестки на улицах.

Читайте также: Зеленский о мобилизации: Залужный и Генштаб предложили призвать еще до 500 000 людей