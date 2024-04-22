Очільниця МЗС Німеччини Бербок: Допомога США Україні забезпечує європейський мирний лад

Анналена Бербок (Фото: EPA/SALVATORE DI NOLFI)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала вирішальним проривом голосування Палати представників США за виділення мільярдів на нову військову допомогу Україні. Її слова цитує видання Bild.

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Вона наголосила, що це не тільки "хороший і важливий момент для України, а й важливий момент для забезпечення європейського мирного порядку".

Політикиня зазначила, що нарешті досягнуто ситуації, в якій "серця двох найголовніших прихильників України, європейців і американців, знову б'ються в одному ритмі".

Бербок зазначила, що це важливо, тому що російський диктатор Володимир Путін наразі використовує всі доступні засоби, аби знищити Україну та атакувати європейський мирний порядок.

У зв'язку з масованими атаками російських безпілотників, ракет і бомб на Україну Бербок також знову виступила за ініціативу Німеччини щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони.

"Ми з німецького боку терміново закликаємо всіх ще раз поглянути на свої запаси та подивитися, як можна розширити підтримку ППО, – сказала вона та підкреслила, що Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру України, яка потрібна їй для виживання.

"Саме ці місця потребують особливого захисту", – додала Бербок.

18 квітня німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони від партнерів по НАТО. Також він сподівається, що Сенат США швидко ухвалить рішення про допомогу Україні після того, як Палата представників схвалила відповідний законопроєкт 20 квітня.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів. Верхня палата Конгресу США – Сенат – збирається завершити процес ухвалення допомоги для України (а також Ізраїлю і Тайваню) у вівторок, 23 квітня. Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

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