Глава МИД Германии Бербок: Помощь США Украине обеспечивает европейский мирный порядок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала решающим прорывом голосование Палаты представителей США за выделение миллиардов на новую военную помощь Украине. Ее слова цитирует издание Bild.
Она подчеркнула, что это не только "хороший и важный момент для Украины, но и важный момент для обеспечения европейского мирного порядка".
Политик отметила, что наконец достигнута ситуация, в которой "сердца двух главных сторонников Украины, европейцев и американцев, снова бьются в одном ритме".
Бербок отметила, что это важно, потому что российский диктатор Владимир Путин сейчас использует все доступные средства, чтобы уничтожить Украину и атаковать европейский мирный порядок.
В связи с массированными атаками российских беспилотников, ракет и бомб на Украину Бербок также вновь выступил за инициативу Германии по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны.
"Мы с немецкой стороны срочно призываем всех еще раз взглянуть на свои запасы и посмотреть, как можно расширить поддержку ПВО, – сказала она и подчеркнула, что Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру Украины, которая нужна ей для выживания.
"Именно эти места нуждаются в особой защите", – добавила Бербок.
18 апреля немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны от партнеров по НАТО. Также он надеется, что Сенат США быстро примет решение о помощи Украине после того, как Палата представителей одобрила соответствующий законопроект 20 апреля.
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.
- LIGA.net подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. В целом известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.
- Верхняя палата Конгресса США – Сенат – собирается завершить процесс принятия помощи для Украины (а также Израиля и Тайваня) во вторник, 23 апреля. Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.
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