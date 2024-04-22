Глава МИД Германии Бербок: Помощь США Украине обеспечивает европейский мирный порядок

Анналена Бербок (Фото: EPA/SALVATORE DI NOLFI)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала решающим прорывом голосование Палаты представителей США за выделение миллиардов на новую военную помощь Украине. Ее слова цитирует издание Bild .

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Она подчеркнула, что это не только "хороший и важный момент для Украины, но и важный момент для обеспечения европейского мирного порядка".

Политик отметила, что наконец достигнута ситуация, в которой "сердца двух главных сторонников Украины, европейцев и американцев, снова бьются в одном ритме".

Бербок отметила, что это важно, потому что российский диктатор Владимир Путин сейчас использует все доступные средства, чтобы уничтожить Украину и атаковать европейский мирный порядок.

В связи с массированными атаками российских беспилотников, ракет и бомб на Украину Бербок также вновь выступил за инициативу Германии по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны.

"Мы с немецкой стороны срочно призываем всех еще раз взглянуть на свои запасы и посмотреть, как можно расширить поддержку ПВО, – сказала она и подчеркнула, что Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру Украины, которая нужна ей для выживания.

"Именно эти места нуждаются в особой защите", – добавила Бербок.

18 апреля немецкий канцлер Олаф Шольц заявил , что Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны от партнеров по НАТО. Также он надеется , что Сенат США быстро примет решение о помощи Украине после того, как Палата представителей одобрила соответствующий законопроект 20 апреля.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

одобрила помощь Украине. LIGA.net подробно расписала , что содержит пакет помощи США для Украины. В целом известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

, что содержит пакет помощи США для Украины. В целом известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов. Верхняя палата Конгресса США – Сенат – собирается завершить процесс принятия помощи для Украины (а также Израиля и Тайваня) во вторник, 23 апреля. Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.