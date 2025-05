Перемирʼя Трампа між Індією та Пакистаном розлютило високопосадовців Нью-Делі – Bloomberg

У Нью-Делі багато високопосадовців "кипіли від обурення" через оголошення президента США Дональда Трампа про повне припинення вогню між Індією та Пакистаном. Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із ситуацією.

Співрозмовники журналістів зазначили, що адміністрація прем’єр-міністра Нарендри Моді була невдоволена як спробами США сприяти деескалації, так і тим, як саме було зроблено оголошення. Публікація Трампа в Truth Social "застала зненацька" ключових посадовців, причетних до цього.

"Переговори між Індією та Пакистаном тривали за лаштунками, навіть коли дрони й ракети літали туди-сюди, атакуючи військові бази з обох сторін у найзапекліших боях з часів війни 1971 року", – пише Bloomberg.

В індійській столиці дії Трампа сприйняли як спробу затьмарити Моді.

"Швидше, це був крок Трампа, спрямований на те, щоб затьмарити прем'єр-міністра Нарендру Моді, підірвати давню політику Індії щодо вирішення територіальної суперечки щодо Кашміру шляхом двосторонніх переговорів і, мабуть, найгірше, поставити заклятих ворогів у рівні умови, крок, якому чиновники в Нью-Делі чинили опір, оскільки економіка країни стрімко зростає, випереджаючи Пакистан", – йдеться у публікації.

Націоналістичний телеведучий Арнаб Госвамі, відомий своєю підтримкою Моді, розкритикував Трампа за "перевищення повноважень".

"Як Трамп може порівнювати те, що сталося в Пахалгамі, з тим, що сталося після цього? Це явне перевищення повноважень", – заявив ведучий.

За словами співрозмвоників, 9 травня пакистанські генерали зв’язалися з індійськими колегами – через кілька годин сторони досягли згоди про припинення бойових дій. Трамп оголосив про домовленість на Truth Social ще до офіційних заяв Індії чи Пакистану.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що угоди було досягнуто за участі Трампа, Венса, Моді, прем’єра Пакистану Шехбаза Шаріфа, генерала Муніра та інших.

Over the past 48 hours, @VP Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit…