Перемирʼя Трампа між Індією та Пакистаном розлютило високопосадовців Нью-Делі – Bloomberg

Трамп оголосив про припинення вогню між Індією та Пакистаном, але його роль викликала критику в Індії, зазначають журналісти

Дональд Трамп (Фото: EPA)

У Нью-Делі багато високопосадовців "кипіли від обурення" через оголошення президента США Дональда Трампа про повне припинення вогню між Індією та Пакистаном. Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із ситуацією.

Співрозмовники журналістів зазначили, що адміністрація прем’єр-міністра Нарендри Моді була невдоволена як спробами США сприяти деескалації, так і тим, як саме було зроблено оголошення. Публікація Трампа в Truth Social "застала зненацька" ключових посадовців, причетних до цього.

"Переговори між Індією та Пакистаном тривали за лаштунками, навіть коли дрони й ракети літали туди-сюди, атакуючи військові бази з обох сторін у найзапекліших боях з часів війни 1971 року", – пише Bloomberg.

В індійській столиці дії Трампа сприйняли як спробу затьмарити Моді.

"Швидше, це був крок Трампа, спрямований на те, щоб затьмарити прем'єр-міністра Нарендру Моді, підірвати давню політику Індії щодо вирішення територіальної суперечки щодо Кашміру шляхом двосторонніх переговорів і, мабуть, найгірше, поставити заклятих ворогів у рівні умови, крок, якому чиновники в Нью-Делі чинили опір, оскільки економіка країни стрімко зростає, випереджаючи Пакистан", – йдеться у публікації.

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Націоналістичний телеведучий Арнаб Госвамі, відомий своєю підтримкою Моді, розкритикував Трампа за "перевищення повноважень".

"Як Трамп може порівнювати те, що сталося в Пахалгамі, з тим, що сталося після цього? Це явне перевищення повноважень", – заявив ведучий.

За словами співрозмвоників, 9 травня пакистанські генерали зв’язалися з індійськими колегами – через кілька годин сторони досягли згоди про припинення бойових дій. Трамп оголосив про домовленість на Truth Social ще до офіційних заяв Індії чи Пакистану.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що угоди було досягнуто за участі Трампа, Венса, Моді, прем’єра Пакистану Шехбаза Шаріфа, генерала Муніра та інших.

Over the past 48 hours, @VP Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 10, 2025

За словами Рубіо, сторони домовилися розпочати переговори на нейтральній території. У Пакистані новина про припинення вогню викликала феєрверки та святкування. Шаріф назвав це "історичною перемогою" та подякував США, Китаю й Саудівській Аравії.

В Індії реакція була протилежною – чиновники заперечили участь США в переговорах та обурились тим, що про угоду першими заявили американці. Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі під час брифінгу не згадав ролі США.

Білий дім не прокоментував ситуацію, однак речник Держдепу підтвердив, що США продовжують закликати обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.

11 травня Трамп зробив нову публікацію, в якій висловив гордість "сильним і непохитним лідерством Індії та Пакистану" і пообіцяв підтримати пошук "рішення" кашмірського питання, а також збільшити торгівлю з обома країнами. В Індії це сприйняли як дипломатичну перемогу Пакистану та приниження ролі Моді. Опозиційні політики в Індії розкритикували зовнішнє втручання.

"Нам не потрібне втручання США чи будь-якої іншої країни, щоб знайти рішення щодо Кашміру", – заявила членкиня парламенту від опозиційної партії Пріянка Чатурведі.

Член парламенту від опозиційної партії Індійський національний конгрес Маніш Теварі додав, що Трампу слід нагадати, що "Кашмір – це не біблійний тисячолітній конфлікт".

Журналісти зазначають, що незрозуміло, чи матиме ця суперечка вплив на переговори щодо торгівельної угоди, яку Індія намагається укласти з США, щоб уникнути нових мит.

Видання зазначає, що прем’єр-міністр Нарендра Моді прагне зміцнити позиції Індії як привабливого напрямку для іноземних інвесторів, які йдуть із Китаю. Це, зокрема, підтверджується масштабними інвестиціями компанії Apple у виробництво iPhone в Індії.

Як стверджують журналісти, одним із потенційних провокаційних моментів для нового конфлікту є договір про водні ресурси Інду, який Індія відмовилася відновити в межах угоди про припинення вогню. Пакистан заявив, що будь-яка спроба Індії зупинити стік води з Гімалаїв буде розглядатися як "акт війни".

"Цей конфлікт стане шаблоном для наступної кризи", – сказав колишній чиновник Пентагону Клері.